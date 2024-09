- Magyar Péter: A Diákhitel Központ vezetőjeként rendszeresen hívtak az állami médiába

Diákhitel Központ;állami média;Magyar Péter;

2024-09-26 08:38:00 CEST

A Diákhitel Központ vezetőjeként rendszeresen hívták az állami médiába, amióta ellenzéki pártot vezet, több mint fél év alatt nem voltak erre képesek - kezdte Magyar Péter a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, ami elviekben interjúnak indult, de a gyakorlatban nehezen lehetett annak nevezni, a pártelnök és a propagandaadó műsorvezetője ugyanis folyamatosan egymás szavába vágtak.

A főváros jelenleg a csőd szélén van, ez nagyjából mindenki elismeri, az Orbán-kormány és az ellenzék is. 75 milliárdot vesz el a kabinet szolidaritási adó címén. Más városoktól - például az ellenzéki vezetésűvé lett Pakstól - is elvon a kabinet súlyos milliárdokat azért, mert Magyarország költségvetése összeomlott - emlékeztetett. Ennek ellenére szerinte Orbán Viktor és Karácsony Gergely egy rakás mutyis háttérüzletet köt, a főváros és az ahhoz köthető cégek vezetésében is megvannak ezek a háttéralkuk, amelyekhez a Tisza Párt nem szeretne asszisztálni, ezért nem is delegál jelölteket a különféle pozíciókba.

A Tisza Párt elnöke szerint csak azért hívták meg most az M1-be és a Kossuth Rádióba, mert október 9-én lesz egy vita Orbán Viktor és közte, és ciki lett volna, ha addig sem hívják be. Akárcsak az M1-en, a Kossuth Rádióban is meglehetősen nehéz volt követni Magyar Péter mondandóját, a feltett kérdések mellett-között meglehetősen sokat csapongott, az ország katasztrofális állapotának különféle tüneteire igyekezett felhívni a figyelmet, az egészségügytől az oktatáson át a tömegközlekedésig. Szeretnének a BKK-rendészetet megerősíteni, szeretnének egy bérlakás programot indítani - mondta a fővárosi program vonatkozásában.

Trentin Balázs az a személy, akivel a Diákhitel Központ és a Tisza Párt is kötött szerződést, 13 millió forintról van szó

- árulta el Magyar Péter. Elmondása szerint 2024. júniusában találkozott Trentin Balázzsal először. A műsorvezető felrótta Magyar Péternek, hogy amikor a Diákhitel Központ vezetője volt, még milyen más hangulatú beszélgetést folytattak, mire a Tisza Párt elnöke elmondta, hogy akkor még neki is propagandapaneleket kellett elmondania, akár csak Orbán Viktor miniszterelnöknek, amikor hetente felolvassa az interjúformájú nyilatkozatait Rogán Antal papírjából.

Volt barátnője állításáról, miszerint Magyar Péter az ő barátai segítségével alapította a Tisza Pártot, a politikus azt mondta, nem tudja, Vogel Evelin kit tart a barátjának és kit nem, de természetesen voltak, akik távoztak már a Tisza Pártból, de jöttek helyettük mások, és állítása szerint az alakulat erősebb, mint valaha.

Középső fiának osztályfőnöke ételfutárnak ment - mondott egy példát az interjú vége felé arról, milyen problémákkal kell megküzdeni Magyarországon.

A két állami médiás szereplés után Magyar Péter még a Facebookon is közzétett egy üzenetet. Ebben követőinek inkább az M1-es interjú megtekintését ajánlotta, a kossuth rádiósat csak mazochistáknak. „Nem egy élmény egy ilyen interjúban szerepelni, de minden lehetőséget meg fogunk ragadni arra, hogy elmondjuk az igazságot” - mondta, majd megismételte a korábbi bejelentését, miszerint október 5-én szombaton tüntetést tart az állami média székháza előtt. Ezen követelni fogják azt, amit Deák Ferenc fogalmazott meg arról, hogy ha a sajtótörvénynek csak egyetlen paragrafusa lenne, az úgy kellene hangozzon, hogy hazudni nem szabad. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kormánypropaganda képviselői ehhez képest folyamatosan hazudnak, továbbá, hogy az állami média eddig minden sajtópert elveszített vele szemben.