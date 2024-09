- Kihallgatták a Hezbollah-személyhívók ügyében érintett magyar cég vezetőjét, egyelőre több kérdésre sincs válasz

vizsgálat;Hezbollah;Alkotmányvédelmi Hivatal;titkoszolgálatok;

2024-09-26 12:38:00 CEST

Az Alkotmányvédelmi Hivatal többször is meghallgatta a robbanós személyhívók ügyében érintett magyar cég, a BAC Consulting Kft. ügyvezetőjét, a magyar-olasz kettős állampolgárságú Cristiana Bársony-Arcidiaconót, ennek során a nő dokumentumokat adott át a hatóságnak - írja a Telex.

A portál forrásai szerint ezek közt voltak az ügylet során keletkezett számlák, bizonylatok és szerződések is. A dokumentumokból egy olyan, fedőcégekből álló hálózat sejlik fel, amelyek érintettek voltak a csipogók beszerzésében, értékesítésében és legyártásában. A magyar cégen kívül érintett volt még egy bizonyos Norta Global Ltd, amit Szófiában jegyeztek be, s aminek norvég-indiai tulajdonosa köddé vált. A meghallgatáson Cristiana Bársony-Arcidiaconio erről a cégről is beszélt. Az asszony azt mondta, valójában a Norta Global Ltd. adta le a megrendeléseket a személyhívókra, amelyeket aztán Hongkongból szállítottak le a megrendelőnek. Így a BAC nem fizetett az eszközök után vámot, azok sosem jártak Magyarországon.

A hatóságok is arra a következtetésre jutottak, hogy a nő egy stróman, aki azt sem tudta, mire kellenek a személyhívók, nem ismerte a tranzakció valódi mivoltát. Mint ahogy arról sem rendelkezett információval, hogy a készülékek milyen útvonalon érkeztek, s azokat hol tárolták, gyártották. A bolgár és a magyar cég közti pénzmozgásról a portálnak annyit sikerült megtudnia, hogy a Norta Global 2023. március 10. és június 7. között többször összesen több mint egymillió eurót utalt a budapesti cégnek, míg a magyar cég egyetlen utalást sem végzett a bolgár cég felé. Ellenben a BAC – éppen abban az időszakban, amikor a Norta Globaltól pénzt kapott – a licensz tulajdonosának, a tajvani Gold Apollónak tucatnyi alkalommal folyósított több mint 717 ezer eurót.

A meglehetősen szövevényes pénzmozgások miatt nem csak a személyhívók, de a pénz útja sem állapítható meg, éppen ezért a magyarral együtt több titkosszolgálat is vizsgálja a történteket.