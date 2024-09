- A budapesti Artus Stúdióban a négyszög mint forma képezi fő témáját Forrai Ferenc Négyszöglet című kiállításának

A motívum a műveken számos színben, méretben és anyagban jelenik meg, de nem pusztán geometriai alakzatként. Meg is lepődik az ember, hogy ez a szigorú forma mennyi variánsban tud feltűnni Forrai művészetében, a képek ráadásul más-más hangon és más-más üzeneteket közölve „szólnak” hozzánk. Egyik sorozatában például barázdált fatáblák mélyedéseibe festett bele akrillal párhuzamosan futó vonalakat. Az alkotó szerint ezek a képek az emberi kapcsolatokat jelképezik. Az egyiken például sárga színű egyenesek futnak, melyek közül egy piros és egy kék egymás mellett haladnak, mintha a sok ember közül kettő egymásra talált volna. A műveken a négyzetek ezért szemlélhetők személyekként is, akik összekapcsolódva közös metszeteket teremtenek, melyek hol nagyobbak, hol kisebbek, attól függően, hogy az egyének mennyire vannak közös nevezőn, mennyire közös a világuk.

Lehetséges-e sorscsapások között is megőrizni a méltóságot? - ezt firtatja a provokatív szerző, Houellebecq hitelességében és szerkezetében is megbicsaklott regényében, amelyben eljut az errefelé már jól ismert brüsszelezésig is.