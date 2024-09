- Világhírű lett Orbán Balázs, aki nem védené meg a hazáját egy orosz támadástól

Orbán-kormány;szégyen;1956-os forradalom;Orbán Balázs;orosz-ukrán háború;

2024-09-27 08:00:00 CEST

Mint lapunk is beszámolt róla, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója egészen megdöbbentő kijelentést tett a kormánypárti Mandiner műsorában, az 1956-os forradalomról. „Minden országnak megvan a joga, hogy saját maga döntse el a saját sorsát, a vezetők vállalják a felelősséget. De pont '56-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Volodimir Zelenszkij elnök csinált két és fél évvel ezelőtt, mert felelőtlenség, mert látszik, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát, ennyi ember halt meg, ennyi területet vesztett, mondom még egyszer, az ő joguk, szuverén döntésük, megtehették. De ha minket megkérdeztek volna, akkor mi nem tanácsoltuk volna. Miért? Azért, mert '56-ban az lett, ami lett. Mert megtanultuk, hogy itt óvatosnak kell lenni, és óvatosan kell bánni a nagyon értékes magyar életekkel. Azokat nem lehet csak úgy odadobni mások elé” - fogalmazott.

Az ominózus eszmefuttatás azóta a nemzetközi sajtó figyelmét is felkeltette. Közülük kettő az egyik legfontosabb nemzetközi hírügynökség, az amerikai APés a francia AFP is, de a részletekbe menően beszámolt a kijelentésről a Bloomberg is, amely azt írta: „Orbán Balázs megjegyzései mentek eddig a legmesszebb Budapest egyre inkább Kreml-barát álláspontjának kifejtésében, amely miatt összeütközésbe került szövetségeseivel az Európai Unióban és a NATO-ban. Nem világos, hogy a miniszterelnök, aki nem áll rokoni kapcsolatban a tanácsadójával, osztja-e ezeket a nézeteket.”

Szintén részletesen bemutatta az ügyet az Euronews angol nyelvű kiadása, amely úgy fogalmaz: Orbán Viktor tanácsadója „forró vízbe” került a kijelentése miatt, mely szerint Oroszország ellen védekezni felelőtlenség. Eközben a Politico is, amely úgy fogalmaz: Orbán főtanácsadója szerint Magyarország megadná magát Oroszországnak, az orosz agresszió ellen harcoló ukránok pedig „a semmiért” haltak meg.

A hír eljutott az ukrán Pravdához is, amely azt közölte: „Az Orbán-kormány arra tett utalást, hogy Magyarország nem védené meg magát Oroszország ellen, mint Ukrajna.”