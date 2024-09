- Az éj leple alatt Nagy Márton tárcája közzétette, miként alakítaná át a minimálbért

minimálbér;Nemzetgazdasági Minisztérium;tervezet;

2024-09-27 14:18:00 CEST

A Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium által éjszaka közzétett tervezet a minimálbér és a bérminimum meghatározásának folyamatával, alapelveivel kapcsolatos dolgokat rögzít – vette észre a jogszabálytervezetet a Bankmonitor. A cél egy európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése a magyar gyakorlatba. A lényeg azonban a következő részlet: „A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megfelelőségére vonatkozó értékeléshez használt indikatív referenciaérték, amelynek elérésére a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum összegének megállapításakor törekedni kell, a Központi Statisztikai Hivatal által a megelőző egy év rendelkezésre álló adatai alapján számított rendszeres bruttó átlagkereset 50 százaléka.”

Ez azt jelenti, hogy a minimálbér és a bérminimum összege elviekben el kell érje az előző év adatai alapján a bruttó átlagkereset felét. A Bankmonitor szakértői szerint ha jelenleg lenne érvényben a szabály, úgy a 2024. júliusi, KSH szerinti 602 200 forintos átlagbérrel számolva 301 100 forint kellene legyen a minimálbér alsó szintje, ami 12,85 százalékos emelést jelentene a jelenlegi adatokhoz képest. Ugyanakkor a tervezet szövegét szigorúan véve az elmúlt év adataiból kellene kiindulni, ami alapján már egy érdemben kisebb, 288 617 forintos minimálbér lenne az eredmény. Így hát nem mindegy, hogy a jogszabály alkalmazása pontosan hogyan fog megtörténni.

További lényeges szempont, hogy a rendező elv nem lenne kötelező érvényű, csupán „törekedni” kell rá, hogy a minimálbér elérje az átlagbér felét, így a rendszer a gyakorlatban kiskaput biztosítana.

Lapunk még szeptember elején számolt be arról, hogy az idei minimálbér-tárgyalásoknak egészen biztosan lesz egy olyan eleme, ami első ránézésre talán nem, ám valójában kiemelkedő fontosságú lesz a cégek, a dolgozók és bizonyosan a kormányzati oldal számára is. Nagyon sok múlik majd azon, hogy a felek, mit is tekintenek majd a következő évekre szólóan annak az átlagbérnek, amelyhez viszonyítják további évek emeléseinek mértékét – már amennyiben meg tudnak állapodni ilyen, hosszútávú megoldásról.