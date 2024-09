- Karácsony Gergely most arra hajlik, hogy a budapestieket meg kell kérdezni, legyen-e olimpia

kormány;Budapest;olimpia;Karácsony Gergely;tárgyalás;népszavazás;elutasítás;

2024-09-27 15:03:00 CEST

A budapestiek megkérdezése nélkül nem lehet olimpia a városban. Az, hogy egy népszavazási kérdés jogilag mennyire volt pontos, nem változtat ezen – kommentálta röviden Karácsony Gergely Facebook-posztban a Fővárosi Választási Bizottság (FVB) pénteki döntését, amellyel elutasította Hadházy Ákosnak Baranyi Krisztina és Soproni Tamás polgármesterekkel, valamint Jámbor András és Csárdi Antal országgyűlési képviselőkkel közösen benyújtott népszavazási kérdését az olimpiarendezésről.

Az ellenzéki politikusok által benyújtott kérdés, ahogy arról lapunk is beszámolt, így szólt „Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata pályázatot nyújtson be a 2036. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére?” Az FVB szerint ez nem egyértelmű, és a fentiek szerint annak pontosságát jogilag a főpolgármester is kétségbe vonta.

Hadházy Ákos a döntésre úgy reagált, hogy jogorvoslatot kérnek, és ha kell újra beadják a kérdést, mert attól tartanak, hogy „jelenleg fennáll a veszélye, hogy az Orbán-kormány kicsikar egy támogató nyilatkozatot a sarokba szorított fővárostól”. A független országgyűlési képviselő aggodalmát erősíthette, hogy múlt szombaton Karácsony Gergely a Népszavának adott videóinterjújában arról beszélt, hogy „ha a város fejlesztéséhez olimpia kell, akkor legyen olimpia”. Bár azt is elismerte, hogy „ez az egész egy nagyon szoros kooperációt feltételez a főváros és a kormány között, együttműködés azonban rohadtul nincs” Magyar Péter is többször bírálta amiatt, hogy szerinte a főpolgármester titkos tárgyalásokat folytat a témában a kormánnyal.

Korábban arról is írtunk, hogy a Hadházy Ákos megrendelésére a Medián felmérést készített, amelynek alapján a magyarok kifejezetten támogatnák az olimpiarendezésről szóló népszavazást. A teljes lakosság 68 százaléka maga akar dönteni, és 59 százaléka biztosan, 28 százaléka pedig valószínűleg részt is venne a referendumon. A népszavazást csak 28 százalék utasítja el. Érdekesség, hogy a Fidesz szavazók 58 százaléka is népszavazást akar, csakúgy, mint a Tisza-hívek 78 százaléka.