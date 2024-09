- Csipes Tamara nemet mondott a felkérésre, nem vesz részt az Orbán-kormány családmodelljét reklámozó kampányban

politika;kampány;család;KIM;Csipes Tamara;párizsi olimpia 2024;

2024-09-27 22:51:00 CEST

Az Instagramon fakadt ki Csipes Tamara olimpiai bajnok kajakozó, miután a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felkérte, hogy népszerűsítse a kormány egyik induló családpolitikai kampányát, ami a népességfogyás ellen küzdene – vette észre a Telex a 2024-es párizsi olimpia legeredményesebb magyar sportolójának Instagram-bejegyzését. A kétszeres olimpiai, kilencszeres világ- és tízszeres Európa-bajnok magyar kajakozó, aki idén nyáron két ezüstérmet és egy bronzot nyert, még instrukciókkal is ellátta a tárca.

„A fejlett világ, így Magyarország is hosszú ideje küzd a népességfogyással. A méltán híres magyar családpolitika erre a jelenségre kíván hosszú évek óta érdemben reagálni. Ennek elérése érdekében a kampány igyekszik támogatni a gyermekvállalási kedvet és a családalapítást. További infókat itt találsz és majd ide kell terelni az embereket is” – jelölte meg a honlapot is a KIM. Négy koncepciójuk, elképzelésük is van a kampány sikerességére, de mindenki arról gyártana videót, amit magáénak érez.

„Családban élni tényleg nagyon jó, viszont egyedülálló anyaként abszolút meg tudom érteni, ha ez a legtöbbünknek óriási küzdelem és nehézség is. Csak az olyan alap dolgok miatt is, mint ételt rakni az asztalra, megfelelő oktatásban részesíteni, az egészségét ápolni, biztonságos jövőt biztosítani... Amíg ezek nincsenek rendben addig mit kampányoljak emellett?” – reagált erre Csipes Tamara. Posztjáról a Telexnek elmondta, fontosnak tartja, hogy a szülőség napos oldala mellett a problémákról is szó essen, de a téma fontosságára való tekintettel nem szeretne erről röviden, telefonon nyilatkozni.

Lapunk is beszámolt róla korábban, hogy a legeredeményesebb magyar olimpikon több mint 36 millióval kap többet, mint a legsikeresebben záró paralimpikon. A két aranyérme mellett egy ezüstöt is szerző paralimpikon Konkoly Zsófiának 74,635 millió forint, míg a két ezüstöt és egy bronzot nyerő Csipes Tamarának 110,89 millió forint jár a magyar államtól.