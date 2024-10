- Terhelő dokumentumok nyilvánosságra hozatalával fenyegeti Németh Szilárdot a csepeli alpolgármester

Fidesz;Csepel;Németh Szilárd;

2024-09-28 14:37:00 CEST

Októbertől nem leszek alpolgármester, de egy becsületbeli ügyem hátravan - jelentette ki egy Facebook-posztban Csepel alpolgármestere.

Ábel Attila bejegyzésére a Telex figyelt fel. A volt fideszes politikus - aki korábban a helyi vezetője és Fidesz-alelnök Németh Szilárd szövetségese, majd riválisa lett - azt írta, élete legnagyobb szakmai sikere volt júniusi 9-i „totális” győzelem, a családjával azonban megszenvedték az ellene folyó bosszúhadjáratot. Éppen ezért képviselő sem lesz, és bár nem akar végleg kiszállni a politikából, szeretné rendezni életét.

Kitért Németh Szilárddal való konfliktusára is, akivel találkozott Tusnádfürdőn. Itt Ábel Attila szerint a Fidesz alelnöke „minősíthetetlenül részegen” bocsánatot kért egy olyan embertől, akit több évtizedes munkaviszony után rúgtak ki egy állami cégtől.

„Hozzám is odajött, kezet nyújtott, pedig közben büntető feljelentést tett ellenem. A kézfogás után Morovik Attila alpolgármester társam iskolaigazgató feleségét mentették fel az állásából. Ez a sokadik hasonló eset volt: nem véletlenül beszéltünk arról, hogy alvilági eszközökkel harcol ellenünk” – idézte fel Ábel Attila. Emlékeztetett, hogy Borbély Lénárd polgármester ellen Németh Szilárd egyik képviselőjelöltje tett feljelentést, mert négygyermekes apaként családi házat épített. A Fidesz alelnöke szerint ugyanis az Orbán-kormány idején családi házat csak azok tudnak építeni, akik lopnak. Ez súlyos bírálat, még ha nem is igaz. „Ám a Fideszben egy súlyos rendszerhiba miatt a választókerületi elnököknek akkor is igazuk van, ha nincs igazuk, és joguk van saját pártjukat megbuktatni. Ahogy az Csepelen, Hatvanban és még ki tudja hány helyen történt” - magyarázta az alpolgármester.

Felidézte, hogy korábban Németh Szilárd rágalmazás miatt feljelentést tett ellene is, és ez az eljárás ha tovább folyik ellene, akkor nyilvánosságra hoz minden, az ügyben keletkezett dokumentumot. Adott Németh Szilárdnak néhány nap gondolkodási időt: ha lebontja a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia köré épített kordont, akkor nem kell nyilvánosan bocsánatot kérnie és nem kell közzétennie, hogy visszavonja a feljelentést.

„Amennyiben hétfő reggel ott lesz a kordon, néhány fontos anonimizálást követően elkezdem nyilvánosságra hozni a feljelentés tárgyát. Azt a levelet, azokat a feljegyzéseket és dokumentumokat, amelyekhez hasonlókat csak fideszes politikusok, valamint kormánypárti médiaszemélyiségek kaptak és ismertek meg. Ők évek óta tudják, hogy mi történik Csepelen, miért verték rommá a kormánypártot egy budapesti kerületben. Csak a többségük vagy nem csinált semmit ez ellen, vagy még segítettek is” - zárta sorait Ábel Attila.