- Tízből nyolc orvos szerint romlott a közszolgáltatások színvonala, több mint egyharmaduk azt tervezi, hogy elhagyja a pályát, illetve külföldre megy dolgozni

egészségügy;Magyarország;kutatás;hangulat;orvosok;béremelés;

2024-09-30 05:55:00 CEST

Jelentős közpénz-felhasználással nagyon korlátozott eredményt ért el a kormányzat, és az egészségügyi szolgáltatások színvonalának javítása nem sikerült - így értékelte az orvosok nagy többsége a négy évvel ezelőtti és máig 900 milliárdot felemésztő béremelést. Kollégái közérzetéről Rékassy Balázs orvos, egészségügyi-közgazdász készített szeptember közepén kutatást a Webdoki szakmai portál olvasói között. Négy nap alatt több mint ötszázan töltötték ki a kérdőívet, a válaszadók túlnyomó többsége (87 százalék) 55 év feletti, állami ellátásban dolgozó gyógyító volt.

Az orvosok 85 százaléka szerint az egészségügy helyzete romlott a béremelés óta. A gyógyítók 66 százaléka állította, hogy a béremelés hatására javult az életszínvonala, negyedüknek nem változott és mintegy 8 százalékuknak romlott az egzisztenciális helyzete. Az életszínvonala megtartásához a válaszadók fele ugyanannyit dolgozik, mint korábban, több mint harmaduk (39 százalék) pedig többet, és mintegy 10 százalékuk állította, hogy kevesebb időt tölt gyógyítással, mint a béremelés előtti években. (Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár szeptember elején a járóbeteg konferencián arról beszélt, az orvosok 10-15 százalékánál tapasztaltak teljesítmény-visszaesést.)

A közszolgáltatások színvonala a válaszadók 79 százaléka szerint romlott, illetve jelentősen romlott. Saját munkakörülményeit a válaszadók csaknem fele (42 százaléka) változatlannak ítélte, és csaknem ugyanennyien vélekedtek úgy, hogy rosszabb körülmények között dolgoznak. Arra a kérdésre, hogy mit tart a magyarországi egészségügy legnagyobb előnyének, 47 százalék válaszolta: csoda, hogy még működik. Csaknem negyedük pedig az ingyenességet jelölte meg, és mindössze az orvosok öt százaléka gondolta a rendszer előnyének, hogy hozzáférhetőek az ellátások. A hiányosságok közé sorolták a források szűkösségét, az önálló ágazatvezetés hiányát, a túlterheltséget, a motiváció, a teljesítményértékelés és az elismerés hiányát.

Lapunknak Rékassy Balázs úgy vélte: a kutatás is igazolja, hogy nem elég egy bonyolult rendszer egyetlen elemén változtatni. Az orvosok béremelése – szerinte - szükségszerű és jó döntés volt, hiszen sokakat azzal sikerült a pályán tartani. Az is pozitív hozadéka az intézkedésnek, hogy fiatal orvosokat vonzott a hazai gyógyításba. Ám sajnos máig nem sikerült korrigálni a sávos, korfüggő bérszabályokat úgy, hogy az ösztönözzön a lakosság jó színvonalú ellátására. Hozzátette: ugyan a paraszolvencia megszűnése általánosságban jótékony hatású, ám azzal már nem tud mit kezdeni az ellátórendszer, hogy a korábbi hálapénzes szakmák képviselői gyakorlatilag eltűntek a közfinanszírozott egészségügyből. Így ezeket szolgáltatásokat a páciensek jobbára csak magánszolgáltatás keretében érik el. Emiatt jelentős társadalmi csoportok maradhatnak ellátatlanul. A köz- és a magánellátás ily módon való kettészakítottsága hosszú távon káros és fenntarthatatlan. Továbbá elkerülhetetlen az is, hogy a közszolgáltatásokat valós értékükön finanszírozza az állam. Rékassy Balázs megjegyezte: az uniós országok közpénzből átlagosan 3319 eurót költenek vásárlóerő-paritáson évente egy polgár egészségügyi ellátására, ezzel szemben Magyarországon 1352 euró ez az összeg.

Az OMSZ nem látja indokoltnak a párhuzamos ügyeletet a XVI. kerületben

Kertvárosi Sürgős Ellátás – ezen a néven megtartaná továbbra is saját ügyeleti rendszerét Budapest XVI. kerületének a polgármestere, Kovács Péter, aki minderről saját közösségi oldalán tájékoztatta a területen élőket. Mint írta: az önkormányzat továbbra is biztosítja a helyieknek a 0-24 órás orvosi ügyeletet, csak nem hívhatják ügyeletnek, ezért lett új neve. Ám azt a szokott helyen, a felújított Jókai utcai szakrendelő épületében lehet elérni. „A kerületi lakóknak nem kell átmenniük másik kerületbe orvosi ügyeletre, továbbra is a kerület központjában juthatnak ellátáshoz. Hétköznap 8-20 óra között továbbra is lesz kivonuló szolgálat, míg az éjszakai 20-8 óráig terjedő időszakban, illetve hétvégén a mentőszolgálat vonul ki” – írta bejegyzésében a Kovács Péter. Hozzátette, hogy a szolgáltatás fizetős, alkalmanként ötezer forint, ami a XVI. kerületi lakcímkártyával rendelkezők számára továbbra is ingyenes.

Lapunk kérdésére az Országos Mentőszolgálat úgy válaszolt: „Az ügyeleti ellátást az OMSZ október 1-től Budapest valamennyi részében, mindenki számára, területi, kerületi határok nélkül, magas színvonalon, a betegeknek (így a XVI. kerületiek számára is) ingyenesen és működési-szakmai garanciákkal, állami feladatellátás keretében biztosítja. A XVI. kerületi kertvárosi ügyelet tervéről minket nem tájékoztattak, annak indokoltságát nem látjuk.”