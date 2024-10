- Saját orvosi ügyeletet szervez Budapesten a XVI. kerület fideszes vezetése

ügyelet;XVI.kerület;sürgősségi ellátás;Kovács Péter;

2024-09-28 15:26:00 CEST

Orvosi ügyelet volt, van és lesz a XVI. kerületben. Sőt, ígéretünknek megfelelően gyermekellátással bővül - közölte egy Facebook-posztban a városrész fideszes polgármestere. A bejegyzést a 24.hu vette észre.

Kovács Péter emlékeztetett, hogy október 1-től Budapesten is az Országos Mentőszolgálat veszi át a 0-24 órás orvosi ügyelet ellátását. Mivel a mentőszolgálat Budapest 23 kerületében csak 15 helyen jelölt ki ügyeleti pontot, így voltak olyan kerületek, ahová nem jutott, így a XVI. kerületben sem lesz a mentőszolgálat által üzemeltetett ügyeleti pont.

Az önkormányzat azonban továbbra is biztosítja a helyieknek a 0-24 órás orvosi ügyeletet, csak nem hívhatják ügyeletnek, éppen ezért új neve a Kertvárosi Sürgős Ellátás lett. Ezt a szokott helyen, a felújított Jókai utcai szakrendelő épületében, a 06-70-333-6194-es számon lehet elérni.

Így a kerületi lakóknak nem kell átmenniük másik kerületbe orvosi ügyeletre, továbbra is a kerület központjában juthatnak ellátáshoz. Hétköznap 8-20 óra között továbbra is lesz kivonuló szolgálat, míg az éjszakai 20-8 óráig terjedő időszakban, illetve hétvégén a mentőszolgálat vonul ki - ismertette. Kovács Péter jelezte, hogy a szolgáltatás fizetős, alkalmanként ötezer forint, ami a XVI. kerületi lakcímkártyával rendelkezők számára továbbra is ingyenes.

Csató Gábor, a mentőszolgálat főigazgatója valamint Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár az új ügyeleti rendszer fővárosi indítását beharangozó sajtótájékoztatón szervezettebb és magasabb színvonalú, a korábbiaknál jóval biztonságosabb szolgáltatást ígért a budapestieknek. A Magyar Orvosi Kamara (MOK) visszalépésként értékeli a fővárosban bevezetett rendszert.