- Horváth Csaba: Én is lezárom a több mint két évtizedes politikai pályafutásomat

2024-09-30 14:40:00 CEST

A 2024. szeptember 30-án véget érő önkormányzati ciklussal 25 év után befejezi politikai pályafutását az MSZP politikusa, Horváth Csaba, Budapest XIV. kerületének a volt polgármestere – derül ki a politikus lapunkhoz is eljuttatott közleményéből.

Horváth Csaba azt írja, 25 évvel ezelőtt vállalatvezetőként döntött úgy, hogy a közjóért akar dolgozni, büszke arra, hogy rendszerváltás óta egyedül őt érte az a megtiszteltetés, hogy két budapesti kerületben is polgármesterré választották. „Először 2002-ben, alig 33 évesen választottak a II. kerület polgármesterévé; baloldali politikusként egy akkor inkább konzervatív kerületben. Ebben az időszakban többek között végre felújíthattuk a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumot, létrehoztuk az ügyfélszolgálati központot a Margit körúton” – sorolta a sikereit. Főpolgármester-helyettesként ő vezényelte a fővárosi szakképzés átfogó reformját, számos iskola felújítását, több akkor még fővárosi fenntartású kórház, köztük az Uzsoki, a Szent Imre és a Bajcsy-Zsilinszky fejlesztését. „Nagyon szerettem dolgozni az állatkerti Nagyszikla fejlesztésén is” – idézte fel. Budapestért felelős kormánybiztosként számos budapesti fejlesztést és a közösségi közlekedés hosszútávú finanszírozásáról szóló kormány-főváros megállapodást hozta tető alá, szerinte máig ez volt a legjobb megállapodás, amely hozzájárult, hogy a közösségi közlekedés végre fejlődő pályára álljon Budapesten. „Ellenszélben harcoltuk ki a 3-as metró teljes akadálymentesítését, ami óriási civilizációs előrelépés volt a főváros életében” – írta. Ami pedig a második, a XIV. kerületi polgármesteri megbízatását illeti, elkezdődött a rég várt útfelújítási program, a Rákos-patak megújítása, az orvosi rendelők felújítása, a szociális támogatások bővítése, közterek biztonságának a növelése. „Szeptember utolsó napján véget ér az önkormányzati ciklus és ezzel én is lezárom több mint két évtizedes politikai pályafutásomat” – tett bejelentést most a visszavonulásáról.

Horváth Csaba egyike volt azoknak a politikusoknak, akiket Komjáthi Imre, az MSZP újrázni készülő társelnöke a párttagsága felfüggesztésére szólított fel az MSZP október 19-i tisztújító kongresszusáig. 2024. június 9-én csak harmadik lett a győztes momentumos Rózsa Márton és a Fidesz-KDNP jelöltje, Borbély Ádám mögött a zuglói polgármester-választáson. Két és fél hónappal később a Központi Nyomozó Főügyészség vele szemben is vádat emelt a zuglói és az újbudai parkolási rendszerrel, valamint a BKV informatikai keretszerződésével kapcsolatos ügyben.