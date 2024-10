- Ábel Attila szerint Németh Szilárd hosszú időn keresztül Pókembernek képzelte magát

Pókember;Csepel;Németh Szilárd;

2024-10-01 20:29:00 CEST

Ígéretének megfelelően nyilvánosságra hozta Ábel Attila, Csepel immár leköszönt alpolgármestere annak a belső levelezésnek a második részét, ami miatt Németh Szilárd feljelentette őt. Mint azt már megírtuk, a Fidesz alelnöke idén március 1-jén büntetőfeljelentést tett, amit letagadott, noha a Telexnek megerősítette azt a BRFK. A feljelentéshez mellékelt egy fideszes levelezést, ezt kezdte el hétfőn nyilvánosságra hozni Ábel Attila három részben, miután Németh Szilárd nem távolította el a csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) köré törvénytelenül emelt kordonsort.

Ábel Attila Fürcht Nórának, a csepeli Fidesz alelnökének címzett levelének már a hétfői részében is utalt rá, hogy Németh Szilárdot nem tartja teljesen épelméjűnek. A többi között úgy fogalmazott: „Az, hogy orvosi értelemben elmebeteg-e, vagy csak szélsőségesen elmezavaros, lényegtelen. Ehhez orvos kellene. Te magad is fel tudnál sorolni vagy harminc esetet, amikor személyesen tapasztaltad a hazugságait, manipulációit, aljasságait. Annyi biztos, hogy tudatában van a tetteinek, hiszen igyekszik minden szaros ügyet másokra kenni. Meg vagyok győződve arról is, hogy nem áll le addig, amíg nem kap egy kegyetlenül durva pofont. Nem ismertem nála önzőbb, gyávább és szarabb embert életemben. Kár, hogy későn jöttem rá, ki is valójában, vagy ha a jobbik eset történt, mivé vált 2014 után.”

A második részben többek közt ezt a 2014-es időszakot taglalja. A levélnek ezt a részét azzal kezdi, hogy a hatalomhoz közeli szervezetek, így a Fidesz botrányainál is visszatérő elem, hogy egyesek törvények felettinek kezdik érezni magukat, hatalmukat pedig vagyonnövelésre, bosszúállásra, vélt vagy valós ellenfeleiknek való ártásra használják fel. Ezek az elemek szerinte Németh Szilárdnál is jelen vannak, aki az Alaptörvényt papírfecninek tekinti és saját magát képzeli törvénynek, aki megmondja, mi jogszerű és mi nem. Ábel Attila szerint a Fidesz alelnökének legközelebbi barátai, tanácsadói közül már 2014-ben is ketten voltak, akik azt mondták, hogy orvoshoz kellene fordulnia, sőt, egyikük már ekkor úgy vélekedett, hogy Németh Szilárd pszichopata lehet. Megjegyezte, hogy előtte is voltak furcsaságai, például hisztérikusan tudott gyűlölni. Ilyen határtalan gyűlöletet érzett például Pokorni Zoltán és Áder János iránt, egy-egy párton belüli vita miatt. Ábel Attila szerint a Fidesz alelnöke 2013-ban kezdett megváltozni, azt követően pedig, hogy 2014-ben első ízben kikapott az országgyűlési választáson az ellenzéki Szabó Szabolcstól, teljesen kifordult magából.

Az úgynevezett „Pókember-korszaknak” Ábel Attila külön alpontot szentel. A 2014-es választás után szerinte Németh Szilárd depresszióba esett: „Amikor nem csontrészeg valahol, jön-megy az önkormányzatban és énekel”. Ugyanazt a dalt énekelte a Tobey Maguire-féle Pókember 2-ből: „Pókember, pókember, mindent tud, amit egy póknak kell / hálót sző, lyukasat, és elkapja a rovarokat / Ó, vigyázz, ott repül a Pókember!” Aztán Ábel szerint rendre a következő gondolatsorral folytatta: „A jó elbukik, a rossz győz. A jó a rossz, és a rossz a jó. Ezekért nem érdemes dolgozni. Ezek nem érdemelték meg, hogy dolgozzak értük. Mindig a rosszat ünneplik, a jó lehet bármilyen jó, nem kapja meg a jutalmát. Érted Attila? A jó az rossz, és a rossz a jó!”

„Szerintem akkor halt meg a Pókember, és lett belőle pár év alatt valami más. Valami kétarcú, sötét, cinikus és rosszindulatú. Nem tudom, hogy a Marvel univerzumban van-e hasonló, én ehhez kevés filmjüket láttam” - folytatja fejtegetését Ábel Attila. (Fun fact: a Tobey Maguire-féle Pókember-széria 3. részében éppenséggel feltűnik egy szimbióta, ami Peter Parkernek agresszív, cinikus és rosszindulatú jellemvonásokat kölcsönöz, egészen addig, míg főhősünk le nem veszi magáról, ekkor születik meg Venom. Azt, hogy mindehhez mi köze Németh Szilárdnak, lapunknak nem sikerült megfejtenie – a szerk.)

Csepel távozó alpolgármestere megjegyzi még, hogy amennyiben igaza van Németh Szilárd elmeállapotát illetően, úgy valójában most óriási örömöt okozhat neki. „Grandiózus nárcizmus esetén a negatív említés is egyfajta lelki orgazmus. Csak az számít, hogy vele foglalkozzanak. Végre újra rivaldafényben lehet. Ismét előveheti kedvenc áldozati maszkját, és panaszkodhat” - írta. Megemlítette ennek kapcsán azt is, hogy a csepeli Jedlik Ányos Gimnázium felavatása előtt állítólag többen kérték a Fidesz alelnökét, ne ragaszkodjon annyira a falára kifüggesztett Orbán-idézethez, de neki fontosabb volt a provokáció, és hogy rá figyeljenek.