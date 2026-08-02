A távozó csepeli alpolgármester előállt a Németh Szilárd feljelentéséhez csatolt belső levelezés második részével.
Előállították a rendőrkapitányságon.
Végre – sóhajtottam fel megkönnyebbülve. Jon Watts rendezése, a Nincs hazaút a Pókember univerzumban végre nem ugyanazt a rágógumit szervírozza pepitában.
Először egy autós szabálysértés miatt akarták megállítani, de ami ez után következett, arra alighanem az egyenruhások sem számítottak.
Megmentett egy járókelő egy negyedik emeleti balkonról kilógó gyereket Párizsban: a férfi a ház külső falán az erkélyekbe kapaszkodva mászott fel és kapta el a négyéves kisfiút, akinek az apját őrizetbe vették - írta az MTI. Emmanuel Macron francia állampolgárságot ígért a Maliból származó fiatalembernek.
Ismét megmászta a 145 méter magas barcelonai Torre Agbart pénteken Alain Robert extrémsportoló, akit a francia Pókemberként ismer a világ, mivel kötelek és segítség nélkül, csupán puszta kézzel kapaszkodva jut fel az épületek tetejére.
Godzilla, Pókember és Mad Max is visszatér a filmvászonra: a vasárnap befejeződött, sztároktól nyüzsgő San Diegó-i Comic-Con képregény- és szórakoztatóipari fesztiválon a rajongók egy sor újdonsággal találkozhattak.
Pókember alighanem a legnépszerűbb képregényhős: 1962-es születése óta gyerekek milliói képzelték már el, hogy a barátságos fiatal srác, Peter Parker bőrébe, pontosabban pókruhájába bújhassanak. Számos tévés és filmfeldolgozás, több mint két tucatnyi önálló képregényszéria mutatta be a civilben egyszerű diák és fotóriporter kalandjait; Peter sajátos humora mellett a karakter esszenciáját az adja, hogy a legnagyobb harcát nem a szuper bűnözőkkel, hanem önmagával vívja.
Vegytiszta profizmus lélek nélkül - a legújabb Pókember-feldolgozás, A csodálatos Pókember 2. nem is hiányérzetet, hanem ezt a kellemetlen szájízt hagyja maga után. Amilyen könnyedén hálóhintázik a vásznon mindenki kedvenc szuperhőse, olyan nehezen tudjuk mi nézők megemészteni, hogy az egymásra pakolt akciójeleneteket az égvilágon semmi nem köti össze. A szemünk csak rágózik, de érzelmeket nem kapunk.
A házfalon felmászva jutott be egy negyedik emeleti soproni lakásba egy önkívületi állapotban lévő férfi. A rendőrök a félmeztelen, mezítlábas falmászót elfogták, kiderült hogy drogot fogyasztott - értesült a HavariaPress. Kedden kora reggel hívta a rendőröket egy lakó azzal, hogy soproni lakásába behatolt egy félmeztelen férfi, aki össze-vissza üvöltözik.