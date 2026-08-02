Pókembert enni

Vegytiszta profizmus lélek nélkül - a legújabb Pókember-feldolgozás, A csodálatos Pókember 2. nem is hiányérzetet, hanem ezt a kellemetlen szájízt hagyja maga után. Amilyen könnyedén hálóhintázik a vásznon mindenki kedvenc szuperhőse, olyan nehezen tudjuk mi nézők megemészteni, hogy az egymásra pakolt akciójeleneteket az égvilágon semmi nem köti össze. A szemünk csak rágózik, de érzelmeket nem kapunk.