- Izrael nemkívánatos személlyé nyilvánította az ENSZ-főtitkárt

ENSZ;Izrael;kitiltás;Antonio Guterres;

2024-10-02 15:00:00 CEST

Izrael nemkívánatos személlyé nyilvánította Antonio Guterres ENSZ-főtitkárt, és kitiltotta az országból – ezt az izraeli külügyminiszter, Israel Katz jelentette be szerdán.

A Haaretz szerint Israel Katz közölte,

„az, aki nem tudja egyértelműen elítélni Irán Izrael elleni szörnyű támadását, nem érdemli meg, hogy izraeli földre lépjen”.

Hozzátette, Antonio Guterres egy „Izrael-ellenes főtitkár”, aki „terroristákat, erőszaktevőket és gyilkosokat támogat”.

Mint megírtuk, kedd este Irán két hullámban 180 rakétát – köztük most először bevetett hiperszonikusakat – lőtt ki Izrael felé. Ezek közül sokat még a levegőben sikerült megsemmisíteni, de néhány áthatolt a rakétavédelmen. Az iráni vezetés a Libanonra mért izraeli légicsapássorozat és a kedd hajnalban elindított szárazföldi offenzíva nyomán döntött a támadásról, amelyet az iráni Forradalmi Gárda deklaráltan megtorlásnak is szánt a szövetségesének számító libanoni síita szervezet vezetője, Haszan Naszrallah, illetve a palesztin szélsőséges szervezet, a Hamász politikai vezetője, Iszmáil Haníje Teheránban történt likvidálásáért. Iráni részről megszólalt Ebrahim Azizi, a teheráni parlament nemzetbiztonsági és külpolitikai bizottságának az elnöke is, aki szerint a rakétáik célkeresztjében izraeli katonai létesítmények álltak, de esetleges téves számítások miatt polgári célpontokba is csapódhattak. Később az izraeli hadsereg közölte, hogy nem észlel további fenyegetést, de válaszolni fog a támadásra.

Az ENSZ-főtitkár ezt követően az X-en azt írta, „elítélem a közel-keleti konfliktus kiszélesedését az eszkaláció után. Ennek véget kell vetni. Feltétlenül tűzszünetre van szükségünk”.