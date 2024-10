- Irán megtámadta Izraelt, Izrael választ ígér

Irán;rakéta;Libanon;Izrael;háború;támadás;IDF;

2024-10-01 22:00:00 CEST

Irán nemrég rakétákat indított el Izrael felé – jelentette be egy kedd esti tweetben az izraeli hadsereg (IDF), amely szerint minden izraeli polgári személy óvóhelyre vonult már. Az IDF közlése szerint az irániak 180 rakétát lőttek ki, a Haaretz azt írja, Tel-Aviv északi részén egy épületet találat ért, Tel-Aviv mellett Jeruzsálemben is lehetett hallani detonációk robaját. Egész Izrael területén vijjogtak a légvédelmi szirénák, a zsidó állam légterét lezárták. A tel-avivi Ben-Gurion nemzetközi repülőtér leállt, a légikikötő nem indított és nem fogadott járatokat.

Jeruzsálem fölé – írja a The Guardian – az iráni rakéták 10-15 perc eltéréssel két hullámban érkeztek más-más irányból. Az éjszakai égbolton lehet látni a villanást és hallani a robajt, ahogyan az izraeli elfogórakéták leszedik őket. Teheráni bejelentések „több tucatnyi” rakétáról szóltak, hozzáfűzve, hogy Irán újabb rakétákat fog kilőni, ha Izrael visszatámad. Ezt egy tweetben jelezte az iráni ENSZ-misszió is.

Az izraeli mentők szerint az iráni rakéták miatt két ember szerzett könnyebb sérüléseket, többen az óvóhelyek felé tartó rohanásban sebesültek meg. A Haaretz helyi idő szerint este fél 9-kor (közép-európai idő szerint fél 8-kor) azt írta, az IDF központi parancsnoksága szólt, hogy az izraeliek elhagyhatják az óvóhelyeket. Ez azt jelenti, hogy 90 perc alatt lezajlott az egész incidens. Daniel Hagari IDF-szóvivő szerint Izrael egyelőre nem észlel további fenyegetést iráni részről, de a megfelelő időben és a megfelelő helyen válaszolni fog a rakétatámadásra. Később az IDF feloldotta a légtérzárat is.

A The Guardian újságírója, Andrew Roth videót is közzétett a Jeruzsálemet célba vevő iráni rakétákról.

Az iráni vezetés a Libanonra mért izraeli légicsapássorozat és a kedd hajnalban elindított szárazföldi offenzíva nyomán döntött a támadásról, amelyet az iráni Forradalmi Gárda deklaráltan megtorlásnak is szánt a szövetségesének számító libanoni síita szervezet vezetője, Haszan Naszrallah, illetve a palesztin szélsőséges szervezet, a Hamász politikai vezetője, Iszmáil Haníje Teheránban történt likvidálásáért. Az irániak később közölték, hogy most Izrael ellen először vetették be a Fattah–1 nevet viselő hiperszonikus rakétáikat. Iráni rakétaindításról az OSINTdefender Twitter-oldal közölt videót.

Készült videó iráni rakéták becsapódásáról is Izraelben. Hivatalos közlések szerint a károk felmérése még folyamatban van.

Iráni részről megszólalt Ebrahim Azizi, a teheráni parlament nemzetbiztonsági és külpolitikai bizottságának az elnöke is, aki szerint a rakétáik célkeresztjében izraeli katonai létesítmények álltak, de esetleges téves számítások miatt polgári célpontokba is csapódhattak rakéták.

Azt, hogy Irán támadni, fog, az amerikaiak előre jelezték, mondván, a teheráni vezetés ballisztikus rakéták kilövésére készül. A Reuters szerint Joe Biden amerikai elnök utasítást adott, hogy a térségbe vezényelt amerikai erők segítsenek az izraelieknek az iráni rakéták elfogásában. Azt már a BBC tudósítója írja az amerikai külügyminisztériumból, a State Departmentből, hogy az amerikaiak jelezték az irániaknak, nem fognak mindent megtenni azért, hogy Izraelt lebeszéljék a visszatámadásról.

Joe Biden nemzetbiztonsági főtanácsadója, Jake Sullivan később bejelentette, hogy az amerikaiak valóban beszálltak az elhárításba, és tucatnyi elfogórakétát lőttek ki két rombolójukról, a USS USS Bulkely-ről és a USS Cole-ról. Az amerikai védelmi minisztérium hozzávetőleges becslése szerint az irániak most kétszer akkora erővel vágtak oda Izraelnek, mint a meglehetősen ártalmatlan áprilisi dróntámadás-sorozatban.