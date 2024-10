oktatás;polgári engedetlenség;munkabeszüntetés;Vörösmarty Mihály Gimnázium;Belső-Pesti Tankerületi Központ;tanárper;

2024-10-02 16:15:00 CEST

Mindenkiben hatalmas törést okozott Erzsi kirúgása. De az is mellbevágó volt, hogy ez úgy történhetett meg, hogy én semmit nem tudtam róla – Kárpáti-Mátyás Andrea, a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium igazgatója beszélt erről a polgári engedetlenség miatt kirúgott tanárok perének szerdai tárgyalási napján.

Az intézményvezetőt tanúként idézték be a Fővárosi Törvényszék Munkaügyi Kollégiumába, miután volt kollégája, Törökné Pethő Erzsébet – más iskolák kirúgott pedagógusaival együtt – pert indított a Belső-Pesti Tankerületi Központ szerinte jogszerűtlen döntése ellen.

A tanárnő jogviszonyát 2022 őszén szüntette meg a tankerületi központ. Annak ellenére, hogy a Vörösmarty több más tanára is polgári engedetlenségből fakadó munkabeszüntetéssel hívta fel a figyelmet a közoktatás problémáira, egyedül őt érte ilyen retorzió. Az igazgatónő beszámolója szerint ő maga sem értette, miért pont Pethő Erzsébetre esett a tankerület választása. Elmondta azt is, a kirúgásról előbb lehetett olvasni a sajtóban, minthogy őt értesítették volna.

– A tanáriban úgy ültek a kollégák, mintha valaki meghalt volna. Aztán elmondták, hogy kirúgtak valakit, de akkor még nem tudtuk, hogy kit.

Én azt mondtam, ez nem lehet, ha ilyen történt volna, arról tudnék. Majd hívtak a tankerületi központból, hogy biztos hallottam már, mi történt, ekkor árulták el azt is, kiről van szó – fogalmazott Kárpáti-Mátyás Andrea. Hozzátette: a tankerület döntése miatt sok kollégája megrémült, és benne is volt félelem a gimnázium jövőjét illetően.

Tanúként hallgatták meg a Vörösmarty igazgatóhelyettesét, Sasvári Gábort is, aki szintén a sajtóból tudta meg, hogy kirúgták egyik kollégáját; állítása szerint a tankerület egyáltalán nem egyeztetett erről az iskolavezetéssel, és utólag sem érti,

miért pont Pethő Erzsébetet rúgták ki, miután sem a polgári engedetlenség szervezésében, sem a nyilvános szereplésekben nem volt annyira „reflektorfényben”, mint több más kollégája.

Ugyancsak tanúként jelent meg Telepyné Knuth Barbara, aki most is a Vörömartyban tanít. Mint mondta, kollégája kirúgása után érezték meg, mennyire védtelenek és sebezhetőek, a tankerület pedig még egy olyan alkotmányos alapjogot is ellenük tud fordítani, mint a véleménynyilvánítás szabadsága. A történtek miatt később több olyan tanár is felmondott a Vörösmartyban, akik nem vettek részt polgári engedetlenségben, de az akciók is alábbhagytak, a tankerület retorziója sokak számára elrettentő hatású volt.