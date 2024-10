- Magyar Péter üzent Orbán Balázsnak, szerinte bűncselekmény, hogy kiszivárogtatták a Diákhitel Központról szóló jelentést

Brüsszel;Gulyás Gergely;Ursula von der Leyen;Orbán Balázs;Magyar Péter;Roberta Metsola;TISZA Párt;

2024-10-03 20:30:00 CEST

Brüsszelben tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Ezen szó esett Orbán Balázsról, Deutsch Tamás európai parlamenti akciójáról, az állami média épülete elé tervezett tüntetésről, a mentelmi jogáról, a Diákhitel Központ elleni KEHI-vizsgálatról és menet közben Gulyás Gergely egy-egy kormányinfón elhangzott kijelentésére is reagált.

A politikus beszámolt arról, hogy részt vett a mezőgazdasági szakbizottság ülésén, ahol szó esett az elszabadult élelmiszerárak problémájáról, a gazdákra nehezedő nyomásról, az olcsó és kétes minőségű ukrán gabona jelentette problémákról. Megjegyezte, hogy a nőverő Győrffy Balázs megüresedett helyére Dömötör Csaba egyelőre nem óhajtott megérkezni, így egyedül ő képviselte Magyarországot a témában. Ezt követően Magyar Péter megismételte, hogy kormányra kerülés esetén 5 százalékra szeretné csökkenteni az egészséges élelmiszerek áfáját. Mint mondta, nem igaz az, hogy ezt úgyis elnyelnék a kereskedők, minden csak megfelelő fogyasztóvédelem kérdése.

Mint mondta, Roberta Metsolához, az Európai Parlament elnökéhez is eljutottak Orbán Balázs megadáspárti szavai 1956-ról és megdöbbentette, ami elhangzott a miniszterelnök politikai igazgatójától, s hogy ennek semmilyen következménye nincs. Jövő héten sor kerül az árvíz miatt elhalasztott vitára is, Magyar Péter várhatóan 5 percben kérdezheti Orbán Viktort, Manfred Weber után fog felszólalni. A későbbiekben valószínűleg Tarr Zoltán is felszólal majd, ha van idő.

A fideszes Deutsch Tamás 20 év után életjelet ad magáról és úgy csinál, mintha dolgozna az Európai Parlamentben, most éppen Toroczkai Lászlót meghazudtoló konteókat ad elő arról, hogy állítólag miféle kavarások zajlanak az EP-ben. A Tisza Párt elnöke jelezte, hogy

Polt Péter kérelme egyelőre meg sem érkezett a mentelmi joga felfüggesztéséről,

mindemellett megismételte, hogy ha az Orbán-kormány végre csatlakozik az Európai Ügyészséghez, ő azonnal lemond a mentelmi jogáról. Megjegyezte, hogy a fideszes szavazók döntő többsége is támogatná a csatlakozást az uniós intézményhez.

Kínai gigahiteles lélegeztetőgépre kötötték Magyarországot, az euró ismét 400 forint fölött van köszönhetően Nagy Mártonnak, a kormány Óz a nagy varázslójának, akinek eddig még egyik terve sem jött be, de természetesen várjuk az újabb javaslatait - fogalmazott Magyar Péter, majd arról beszélt, hogy Orbán Balázs egyszerre alázta meg az '56-osokat és követett el egy hazaárulási kísérletet. – Nem tudom, hogy Orbán Balázsnak mi volt a jele az óvodában, de valószínűleg fehér zászló - közölte.

A többi között azért is fognak tüntetni október 5-én az állami média előtt, hogy a magyar sajtószabadságon kívül kiálljanak a valódi magyar szuverenitás és az '56-os forradalmárok emléke mellett. – Békésen, innen is üzenem Gulyás Gergely porondmesternek – jelezte Magyar Péter, aki elmondta azt is, hogy nem tervezi a Tisza Párt a lyukas zászlót kisajátítatni, Orbán Balázs szavai fényében azonban helyes gesztusnak érezte, hogy felvegyék a párt jelképei közé. Ezen a ponton reagált a tüntetés kapcsán erőszakra buzdító kommentekre is. Leszögezte, hogy az illetőknek semmilyen közük nincs a Tisza Párthoz. – Gulyás Gergely épp pár perce hazudta azt, hogy mi nem is határolódunk el ettől és nem is szólítunk fel békés demonstrációra. Nem tudom, hogy miniszter úr tud-e még olvasni (régen tudott), de utoljára reggel írtam ki a Facebookra, hogy békés demonstrációra készülünk - fogalmazott Magyar Péter. Párthovatartozástól függetlenül várnak mindenkit, de mivel a Tisza Párt rendezvényéről van szó, arra kér, hogy más pártzászlók ne legyenek ott, csak lyukas zászlók vagy nemzeti zászlók.

Magyar Péter óriási hibának és arcul köpésnek tartja, hogy Orbán Balázs a helyén marad, ugyanakkor jelezte, hogy az is igaz, ezzel muníciót adnak nekik, hiszen így nyilvánvalóvá vált az Orbán-kormány tényleges pozíciója.

Majd rátért Szijjártó Péterre is, aki, mint mondta, előszeretettel harcol démonokkal Brüsszelben, s akinek „tudtával és talán beleegyezésével orosz hackerek járkáltak ki-be akadály nélkül a magyar Külügyminisztérium szerverein”, majd Moszkvában és átvette Szergej Lavrov orosz külügyminisztertől a Barátságért érdemrendet.

Beszélt a Diákhitel Központ ügyeiről is. Mint mondta, többször találkozott Hadházy Ákossal, elmondta neki részletesen részint a rogáni szerződések történetét, részint más, kisebb szerződések ügyét, már amennyiben el lehet ezt mondani pár percben - közölte. Igyekezett a konkrét ügyekben is válaszolni, elmondása szerint a beszerzések mindenhol szabály szerint zajlottak, mindenhol minimum három, de van, ahol több céget hívtak meg, de alapvetően a kollégáira hagyatkozott, ezért vannak ott az ő szignóik is a szerződéseken. Mindemellett azt közölte Hadházy Ákossal, hogy attól, hogy lát egy bonyolult szerződést, és egy teljesítési igazolást, az nem a teljes kép, el kell olvasni a 200 oldalas tanulmányt is. Ezt követően jelezte Hont Andrásnak, hogy hiába hergel azzal, hogy 100 ezer forintos oldalár sok egy tanulmányért, vannak olyan tanulmányok, amelyeknek a haszna sokkal többet hoz oldalanként, mint 100 ezer forint, tehát semmi kirívó nincs ebben a jelenlegi környezetben. Ezért azt javasolta az Átlátszó Fidesz-közeli sajtómunkásának, hogy a Nézőpont Intézet és a Századvég oldalanként több millió forintba kerülő tanulmányait vizsgálja ilyen bőszen.

A KEHI 2021-es azonnali, be nem jelentett vizsgálatával kapcsolatban elmondta, több hónapos vizsgálatot folytattak le. Gaál Szabolcs, a KEHI vezetője „azt hazudta, hogy tanácsadói munkát végeztek, hát nem" - mondta Magyar Péter, hozzátéve, KEHI munkatervében nem szereplő vizsgálatról volt szó, utoljára a Norvég Alapnál volt ilyen, ahol szintén előre eldöntött vádaknak megfelelően és talán zsarolásszerűen végezték ezt. Ennek ellenére több hónap alatt sem találtak olyat, ami törvénysértő lenne - mondta Magyar Péter, megjegyezve, hogy

a dokumentumot tíz évre titkosították, tehát bűncselekmény volt, hogy kiszivárogtatták Hont Andrásnak.

Magyar Péter szerint valószínűleg bőven indítanak még ellene különféle eljárásokat. Ő maga eddig 50 sajtóhelyreigazítási pert indított és mindet megnyerte, ahogyan több személyiségi jogi pert is nyert. Érdekes módon az OMSZ-tól és a rendőrségtől kiszivárgott - Magyar Péter szerint hamisított - jelentések ügyében érdemi nyomozati cselekmény nem történt mindmáig - jegyezte meg.

A Euronews kérdésére Magyar Péter elmondta, a Szuverenitásvédelmi Hivatalt nagyjából a Fidesz ÁVH-jának tartja. Felidézte, hogy Lánczi Tamás korábban három év börtönnel fenyegette meg a kormánypárti Magyar Nemzet - szerinte hazug - állításaira hivatkozva. „Egészen szánalmas és szomorú, hogy ide jutott az ország, hogy ilyen hivatalokat állítanak föl, az a kormány, amely kínai tőkén tartja Magyarországot és orosz hackereket fogad be” - mondta Magyar Péter. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a kormánynak két migránsozás között érdemes lenne választ adnia arra, miért engedett szabadon kétezer embercsempészt Magyarországon, miért szállítottak a választásokhoz közeledve migránsokat a szlovák határhoz és miért akartak Vitnyéden migránstábort építeni. – Van egy rossz hírem Orbán Viktornak és csapatának, hogy bármit is tesznek, mi akkor is legalább egy mandátummal meg fogjuk nyerni a 2026-os választásokat, ők át fogják adni a hatalmat, mi pedig haza fogjuk hozni a 8 ezer milliárd forint uniós pénzt, ami a magyar embereket illeti, a bűnösöket pedig el fogjuk számoltatni - fogalmazott a sajtótájékoztató végén Magyar Péter.