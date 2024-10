- KEHI: Nyomozás folyik a Diákhitel Központ Zrt. gazdálkodásával kapcsolatban

nem igaz, hogy 2021-ben csak tanácsadást folytattak a Diákhitel Központnál. „A valóság az, hogy megrendelésre, rendkívüli, be nem jelentett vizsgálatot folytattak rendőrök igénybevételével a házasságom megromlásakor. Gaál Szabolcs ugyanolyan ócska hazug csinovnyik, mint az összes többi Rogán Antal körül, csak még arra is képes, hogy a hivatala politikai megrendeléseket is teljesítsen.”