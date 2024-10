- Magyar Péter: Csak az Orbán-kormányon múlik, hogy mikor utalják Magyarországnak a 8 ezer milliárd forintot

Orbán-kormány;korrupció;EU;Magyarország;Brüsszel;uniós pénzek;Ursula von der Leyen;Magyar Péter;Roberta Metsola;

2024-10-03 20:48:00 CEST

Csütörtöki brüsszeli napom hivatalos részét Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalással zártam – tette közzé esti Facebook-posztjában Magyar Péter. Abban egyetértettek, hogy az uniós források a magyar embereknek járnak és óriási segítséget jelentenének a magyar kis és közepes vállalkozásoknak, az egészségügynek, a közlekedési és az energetikai szektornak és az oktatásnak is.

– A labda az Orbán-kormány asztalán pattog, amint elfogadják a korrupcióellenes intézkedéseket és tudomásul veszik, hogy a jövőben nem az oligarchákhoz kerül a pénz, a Bizottság elkezdi utalni a 8 ezer milliárd forintot

– írta a Tisza Párt elnöke, aki a Európai Parlament mezőgazdasági szakbizottságának ülése után Roberta Metsolával, az EP elnökével is találkozott. Ahogy fogalmazott, eredményes tárgyalást folytattak, de részleteket nem közölt.

Magyar Péternek volt ideje „Brüsszelbe látogató lelkes pedagógusokkal” is beszélgetni a Magyarország és különösen az oktatás előtt álló kihívásokról, és találkozott a helyi Tisza Szigetekkel is. – Most irány Budapest, holnap a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülése és a szombati propagandagyár elleni demonstráció előkészítése – tette hozzá a politikus.