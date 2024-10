- Tóth Imre szól a tüntetőkhöz

tüntetés;

2024-10-05 15:23:00 CEST

Legalább annyian vagyunk, mint a Békemeneten, nem? - tette fel a kérdést beszéde elején Tóth „Bruti” Imre humorista, akit állami médiás performanszának felidézésével mutattak be. A Békemenet első sorának résztvevőit emlegette, például Bayer Zsoltot, Pataky Attilát. Lehet, hogy a fideszes propagandisták most éppen a Corvin-közben harcolnak a két Orbánnal - gondolkodott, hozzátéve, a határ amúgy nem a Corvin-köznél van, ott egy mozi van, ahol nem biztos, hogy örülnek az Orbán-kormány védelmének, mert akkor lehet, védelmi pénzt is szedni fognak.

A nyugati emigrációban az emberek megfagynak, éhen halnak és ráadásul nem is szexelnek - utalt Schmidt Mária szavaira a humorista.

Bruti szerint nem lehet elmondani, hogy Magyar Péter nem használta ki az idejét, amikor beengedték az állami médiába, gyakorlatilag levegőt se vett. Ezt követően elmondta a saját közmédiás kalandjait, kettő ilyen volt, az ominózus európai parlamenti vita a választások előtt, valamint a 2022-es választások előtt, amikor mint a Kutyapárt "szimpatizánsa" telefonálgatott egy kicsit. – Az a dolgunk, hogy felismerjük a hazugságokat. (...) Azt se higgyétek el, amit kérdeznek - adta ki a feladatot.