- Orbán Viktor: A politikai igazgatóm félreérthetően fogalmazott, ami egy hiba

Hibának tartja Orbán Viktor a politikai igazgatója, Orbán Balázs messzire visszhangzó kijelentéseit arról, hogy 1956 után már nem kellene védekezni egy orosz katonai agresszióval szemben – derült ki a miniszterelnök Kossuth Rádiónak adott hagyományos pénteki interjújából. – Az 1956-os forradalom ügyét is sikerült belekeverni a háború-béke vitába. Nekünk is észnél kell lenni, ha az ember ilyen kényes ügyekről beszél, nagyon pontosan kell fogalmazni - mondta Orbán Viktor, hozzáfűzve: – A politikai igazgatóm félreérthetően fogalmazott, ami ebben az összefüggésben egy hiba, hiszen a mi közösségünk az 1956-os forradalom talaján nőtt ki, nem lett volna a mi közösségünk, ha nem lettek volna az '56-os hősök.

A miniszterelnök jelezte, nem szeretné, hogy az ukrán-orosz háború rávetődjön az 1956-os szabadságharcosok emlékére, akiknek hálával tartozunk.

Orbán Viktor az észak-macedón-magyar közös kormányülés helyszínéről, Okrid mellől jelentkezett be. Emlékeztetett, hogy Észak-Macedónia „bonyolult hely”, ezt a neve is mutatja, a görögökkel való konfliktus miatt kellett megváltoztatni a nevüket. Van egy vitájuk a bolgárokkal is, akik szintén etnikai, nemzeti kisebbségi viták miatt blokkolja az ország uniós csatlakozását - hangzott el a kormányfőtől a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A miniszterelnök ezt követően a migrációra terelte a témát, az illegális migráció legfontosabb útvonalán fekszik az ország, Észak-Macedónia nagyon sokat segített a migrációs válság idején - mondta a miniszterelnök. Arról is beszélt, hogy az ország gazdaságilag is fontos, kereskedelmi útvonalak futnak rajta kereszül a tenger felé, a görög kikötőkhöz, ezért fontos a jó kapcsolat - részletezte a kormányfő.

A gazdasági semlegesség új kifejezés, ezzel mindannyian barátkozunk, magunk is, akik a kifejezést bevezettük - jelentette ki a miniszterelnök, úgy folytatva, hogy a világgazdaság helyzetének változásaihoz alkalmazkodni kell, ha nem akarunk a változások vesztesei lenni. Az ehhez alkalmazkodó gazdaságpolitikát nevezik semleges gazdaságpolitikának, amely a világ blokkosodásával fordul szembe. Ami most történik, az gazdasági értelemben nagyon hasonlít a hidegháborúhoz. Lesz egy nyugati és egy keleti világgazdaság és nagy nyomás lesz az országokon, hogy hová csatlakozzanak. Magyarország nem csatlakozhat egyik blokkhoz sem, mindkét blokkal élénk, erőteljes és mély gazdasági kapcsolat kell legyen - magyarázta. A szankciós politika maga, amitől sok ezer európai cég szenved, maga is része a blokkosodó jelenségnek - fejtegette, hozzátéve, ha szilárdan eltökéli magát Magyarország, akkor tudunk olyan álláspontot kialakítani, ami megfeleltethető a magyar érdeknek. Nem szabad ránk erőltetni, hogy politikai szemszöggel nézzük a gazdaságot, csak azt szabad átvenni nyugatról és keletről, ami hasznos - mondta.

A blokkosodás mindig lassítja a világgazdaság növekedését, nem tesz jót a nemzetállamoknak sem. A világ minden szereplőjének a lehető legszabadabban kell kereskednie, amint szankciók jönnek be, mindannyian veszítünk. Minden jobban képzett európai közgazdász egyetért abban, hogy a blokkosodás rossz vágányra tereli a gazdaságot - vélekedett.

Nekünk azt kell világossá tenni, hogy Magyarországnak a technológiai fejlődés élvonalában kell maradnia. Fontos, hogy a legmodernebb autókat Magyarországon gyártsák, mi gyártsuk ehhez a legfontosabb eszközöket - mondta a miniszterelnök.

Nagyon széles diákhitelprogramunk volt, de eddig nem figyeltünk arra, hogy azoknak is adjunk ilyen lehetőséget, akik nem mentek egyetemre.

A gyerekek után járó adókedvezményt a következő években egy vagy két lépésben meg kell dupláznunk - ígérte a miniszterelnök. Ha minden sikerül, amit elterveztek, akkor a magyar gazdaság növekedése a 3-5 százalékot is elérheti. Jelenleg bő 1 százalékon vagyunk, de Orbán Viktor szerint ez is Európa élvonalába tartozik.

Nagy vita van az európai vezetők között, Magyarország ezekben a vitákban részt vesz. Jó esély van arra, hogy tető alá hozzunk egy olyan megállapodást, amely a gazdaság versenyképességét javíthatja. Ezt versenyképességi paktumnak nevezhetjük - fogalmazott a kormányfő. A napokban találkozott Orbán Viktor Matteo Salvinivel, akit elmondása szerint börtönbe is akarnak zárni azért, mert fellépett a migráció ellen. 6 évet is kaphat érte, most zajlanak a tárgyalások Olaszországban. Pedig ma már Brüsszelben és Európában „közhely”, hogy noha „ütik-vágják a magyarokat”, tudják, hogy Magyarországnak van igaza. Németország most például átveszi a szigorú határőrizet politikáját.

Az egész világ szempontjából kritikus és fontos lesz az amerikai elnökválasztás, amely eldöntheti, hogy a világ tovább halad a háború ösvényén, vagy békét hirdet, nem csak az orosz-ukrán háborúban, de máshol is - mondta a kormányfő, majd ismét kampányolt egy kicsit Donald Trump mellett, aki elképzelése szerint „a béke elnöke” volt. Vannak a háborúpártiak, ezek baloldali politikusok, és vannak jobboldaliak, akik békepártiak - magyarázta. Itt tért át a kormányfő váratlanul Orbán Balázs kijelentésére, ugyanakkor biztos abban, hogy ő is harcolna a hazájáért, ha kellene. Magyarország mindig is megvédte magát és a jövőben is meg fogja védeni magát - állította Orbán Viktor.

Végezetül Orbán Viktor köszönetet mondott az árvíz ügyében tett példás nemzeti összefogásért. Magyarország történetének talán második legnagyobb dunai árvízén vagyunk túl - vélekedett, hozzátéve, a 2013-as időszakhoz képest a magyar állam most sokkal hatékonyabban és felkészültebben tudott fellépni. Emlékeztetett, hogy más országokban emberi életek is elvesztek az árvíz miatt.