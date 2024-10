- Csak Budapesten akarja korlátozni az Orbán-kormány az Airbnb-ket

szabályozás;Airbnb;Nemzetgazdasági Minisztérium;lakáskiadás;

2024-10-07 14:12:00 CEST

Az Orbán-kormány az Airbnb szabályozásának felülvizsgálatát, hozzájárulva a lakásvásárlással és lakásbérléssel kapcsolatos problémák kezeléséhez, elsődleges prioritásként lakhatási kérdésnek tekinti - tudatta egy hétfőn kiadott közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Mindezt arra reagálta a tárca, hogy - mint mi is hírt adtunk róla - huszonhat szakmai szervezet egy olyan közös állásfoglalást tett közzé, amiben a rövid távú lakáskiadás esetében a teljes tiltás és a jelenlegi szabályozás közötti kompromisszumot javasolnak a kormányzatnak.

A tárca utóbbi közlemény kapcsán nyomatékosítja, hogy Budapesten lakhatási probléma alakult ki, amely különösen sújtja a fiatalokat és fiatal családosokat. Egyben jelezték, a kormány csak Budapesten kívánja szigorítani a rövid távú lakáskiadás szabályozását. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a tervezett intézkedések a vidéki turisztikai célú rövid távú lakáskiadókat nem érintik, a kialakítás alatt lévő új szabályozás semmilyen módon nem befolyásolja tevékenységüket. Végezetül pedig arra is kitértek, hogy a kabinet továbbra is együttműködik a szektor valamennyi szakmai szervezetével és elkötelezett az élénk szakmai párbeszéd fenntartása mellett.

A rövid távú lakáskiadással kapcsolatos viták azt követően kerültek az érdeklődés középpontjába, hogy nemrégiben Budapest VI. kerületében egy ügydöntő népszavazáson betiltották az Airbnb-ket. Lapunknak Terézváros polgármestere azt mondta, nonszensz, hogy a jegyzőnek nincsen jogköre egy ilyen lakás engedélyének visszavonására, ha sok panasz érkezik. Soproni Tamás szerint olyan törvényt kellene alkotni, amely differenciálja a magánszálláshelyeket, s megfelelő biztosítékot ad a társasházaknak a betiltásra, amennyiben ilyen problémával szembesülnek.