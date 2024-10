- Éppen csak HÉV-jegyet nem ad az új MÁV-automata a budakalászi HÉV-állomáson

Lázár János;baki;Budakalász;jegyautomata;MÁV-HÉV Zrt.;

2024-10-08 20:48:00 CEST

A MÁV-HÉV hétfőn átadott egy jegyautomatát a szentendrei hév Budakalász állomásánál. A vonalról tudni kell, hogy az agglomerációs szerződés alapján (többek között) a jegyértékesítést a BKK végzi mégpedig nem meglepő módon BKK-automatákkal. A MÁV-HÉV pedig most egy MÁV-automatát állított az állomásra. A MÁV-automata pedig nem tud BKK-jegyet adni – írja Facebook-posztjában a Magyar Közlekedési Klub.

„Így állt elő az a helyzet, hogy Mátészalkáról Vásárosnaményba lehet Budakalászon jegyet venni, a vonalon hét percnyi és két megállónyi utazásra levő Csillaghegyre viszont nem lehet. Fanfár, dobpergés, pezsgőpukkanás, hepiend” – jegyezte meg nem kis iróniával a szakmai civil szervezet.

A Népszava még a nyáron nagy terjedelemeben foglalkozott Lázár János építési és közlekedési miniszter integrációs terveivel. Ami már megtörtént: tavaly decemberben egységes irányítás alá került a busztársaság és a MÁV-Start. A Volán már 2021. január 1-e óta a MÁV csoporthoz tartozik, és idén februártól pedig egységes szervezeti felépítés alapján működik a két állami közszolgáltató.

Következő lépésként 2025 januárjára eggyé olvad az állami MÁV Személyszállítási Zrt.-ben. Ezzel párhuzamosan létrejön egy MÁV Pályaműködtetési Zrt. is. A kettőt egy közös irányítóközpont vezérli majd. A tervekben szerepel a fővárostól átvett HÉV-ek integrálása is, bár az még nem dőlt el, hogy ezt is két részre bontják, vagyis a kocsik és személyzet a MÁV Személyszállítási Zrt.-hez kerül, míg a pályakarbantartók a másik céghez, vagy együtt viszik be a személyszállító társaságba az egészet.