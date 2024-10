- Újabb magyar állampolgárt menekítettek ki Libanonból

Szerbia;Libanon;Szijjártó Péter;evakuálás;kimenekítés;magyar állampolgár;

2024-10-08 19:30:00 CEST

Sikeresen lezárult egy újabb magyar állampolgár kimenekítése Libanonból, ezúttal egy Szerbia vezette evakuációs művelet keretében - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedd este Budapesten.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a délutáni órákban landolt Belgrádban az a mentesítő járat, amely egy magyar állampolgárt is kimenekített Libanonból.

Szijjártó emlékeztett: Libanonban néhány száz magyar ember tartózkodik, közülük 233-an voltak valamilyen módon a bejrúti nagykövetség látókörében, döntő többségük életvitelszerűen él Libanonban. Hozzátette, augusztus elején összesen tizennyolc embert, köztük 7 kiskorút hoztak ki a honvédség segítségével, az előző hétvégén pedig Szlovákia közreműködésével segítettek kilenc magyar állampolgár, illetve egy családtag hazajutásában.

"Miután most értesültünk róla, hogy Szerbia is menetesítő járatot indít Libanonba, ismét felajánlottuk a lehetőséget a még ott tartózkodó állampolgárainknak, akik közül egy személy jelentkezett is, hogy el akarja hagyni az országot. Számára a megállapodás alapján szerb barátaink helyet biztosítottak az evakuációs járaton" - mondta Szijjártó.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a nemzetközi közösségnek arra kellene összpontosítania, hogy a közel-keleti helyzet ne eszkalálódhasson, mivel jelenleg a konfliktus továbbterjedésének irányába mutatnak a folyamatok.