- Lázár János tárcája 30 nap elteltével egy mandineres linket küldött válaszként a privatizálandó kastélyokról

Lázár János;Építési és Közlekedési Minisztérium;kastélytörvény;

2024-10-09 22:37:00 CEST

Közérdekű adatiénylést nyújtott be a Telex a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztériumhoz a kastélyprivatizáció ügyében. A tárca a 15 napos válaszadási határidőt előbb megtoldotta újabb 15 nappal, majd szerda délelőtt 10 óra 10 perckor elküldték a Fidesz-közeli Mandiner egy cikkét, ami 11 perccel korábban, 9 óra 59-kor jelent meg, Ezért fontos a kastélyok örökbefogadása – mutatjuk az adatokat! címmel.

Jelen állás szerint nyolc kastélyra lehet pályázni: a bajnai Sándor–Metternich-kastélyra, a füzérradványi Károlyi-kastélyra, a nádasdladányi Nádasdy-kastélyra, a sümegi püspöki palotára, a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyra, a tatai Esterházy-kastélyra, a dégi Festetics-kastélyra, valamint a majki kamalduli remeteségre és a hozzá kapcsolódó Esterházy-kastélyra. Tekintettel arra, hogy mindegyik épület jó állapotú, közpénzből felújított kastély, ennek ellenére a propagandaportál szerzője látványosan értetlenkedik azon, hogy „a honi ellenzéki média, valamint a baloldali politikusok nagy előszeretettel csámcsognak a témán”. A rájuk költött cirka 22 milliárd forintnyi közpénzt a jelek szerint a lap nem tartja elég fontosnak ahhoz, hogy az újságírók érdeklődjenek annak hasznosulásáról. Mellesleg mivel szintén milliárdos tételben ment el a felújításokra uniós támogatás, az OLAF is kifejezetten kíváncsi lett a témában.

A cikk szerzője azt is több ízben hangsúlyozza, hogy „a kastélyok fenntartása nem kis mulatság”, igaz, ezt senki sem vitatta. Lázár János is hangsúlyozta, hogy az „örökbefogadóknak” szigorú feltételeket kell teljesíteniük. A kormánylapnál a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. két táblázata landolt, az egyik a kastélyokhoz tartozó kiadásokat, a másik pedig a bevételeket tartalmazza. Ezek alapján az látszik, hogy a rezsiköltséget a kastélyok jellemzően különösebb gond nélkül megtermelik, jelentős bevétel származik például a jegyeladásokból és az egyes helyszíneken található kávézókból, azonban a rendezvények terén mehetne jobban is a szekér. Esetenként az is szép pénzt tud hozni, ha a kastélyt bérbeadják filmforgatásra, Nádasdladányon például 2021-ben és tavaly is sikerült ezt a lehetőséget kiaknázni (összesen több mint 140 millió forint bevételt termelve ezzel), de a legtöbb helyszínen egyelőre kevéssé ilyen eredményesek ezen a téren.

A költségeket azonban meglehetősen hiányosan adta közre a NÖF, a rezsiköltségen kívül semmi egyéb konkrétumot nem részleteztek, csak a nem csekély számokat látni a táblázatban. A Telex emiatt további részleteket kért a fenntartótól, abban a reményben, hogy 30 nap múlva ismét érdemes lesz követni a kormánysajtót.