- Tompa Imre: Budapest Köztársaság

Budapest;oroszok;Orbán-rezsim;Újlipótváros;

2024-10-13 08:10:00 CEST

Klasszul benne van ebben a pár mondatban az a meg nem értés, amivel a rendes magyar emberek nézik Pestet. Direkt vagy másfél évtizedet laktam, ős-pesti létemre jobbnál jobb magyar falvakban, meseszép tájakon a Pannonhalmi-dombságtól a Balaton-felvidékig merő kíváncsiságból, annyira vonzott a magyar falu. Ám végül visszatértem Lipóciába, körülnéztem, és belém hasított, hogy itt vagyok itthon, mert ahol az ember a boldog gyerekkorát tölti, az egy életre meghatározza, hol érzi otthon magát. Midőn Pestre költöztünk anno, még láttam verklist és jegest, és egy kormos bácsi hozta fel a szenet szenes-puttonyban a cserépkályhánkba, ami egy végtelen belmagasságú polgári lakást melegített a csarnok közelében – épp avatták az Erzsébet hidat. Biztonságos, kopottas, polgári és otthonos világ volt, Európa, mindig kicsit testidegen az ország egészéhez viszonyítva. Tkp. egy sziget volt, az ország legnagyobb Európa-közelséggel rendelkező szigete. De itt minden minőség szigetszerű, ez a Gulyás-szigetcsoport. És ma is az Budapest, szigetszerűség, egy külön kis másik ország, városállam itt a félperiférián, ezért a legjobb hely és ezért rühelli az aktuális pártállam úgy, mint a kukorica-gölődint.

Igen, Budapest ma is bűnös város (Horthy apánk fikázta így az aktuális bukásért felelőssé tett Pestet, azt mégse mondhatta, hogy mi, rendes magyar emberek vagyunk az első számú felelősei Trianonnak; a zsidó Pest, Luger, az antiszemita bécsi polgi szerint Judapest a hunyó, ez kábé annyira igaz, mint amit Adolf mondott, hogy a zsidók robbantották ki a világháborút). Szóval Pest ma is bűnös város a lábszagú koleszos fiúk szemében, akik jogos kisebbségi érzésüktől fűtve Debrecenből akarnak új fővárost habverni a reménytelen Budapest helyett, ami azért is jó ötlet, mert közelebb van szívük választottjához, az orosz medvegyhez. Elfelejtik, hogy „hogy aki a medvével összefekszik, ráfaraghat, kaphat egy karmost, egy medvepofont, ismerjük mi ezt az állatot, már nem a spájzban van, hanem a nappaliban, mint annó, amikor megszabta a béna nagymamát és davaj csaszi felkiáltással elvette az órádat és elvitte a kombináltfogót, most csak annyiban más, hogy két pofon között hányja a keresztet, de ez a medve ugyanaz a medve (...).” (Önidézet 2017-ből, 24.hu, Poszt itt.) Ahogy ez a kis csasztuska összefoglalja (felnőtt tartalom!):

The tank was stolen by the russians, / And the kombináltfogó was in, / Fuck you Szása, fuck your bitch mother, / Please return the kombináltfogó.

Budapest ezer sebből vérzik, de ma is a világra nyitottság, a kozmopolitizmus, a hihetetlenül színes kultúra és hihetetlenül jó fej emberek világa, az individuum tiszteletének és a liberális demokráciának a szigete a (szerintem most végleg) elsüllyedő országban, ahol az erkölcs kikapcsolása, a hatalmak elválasztásának felszámolása, a gazdaságpolitika csődje és a média aljassága, egyszóval a rossz kormányzás már az ötvenes éveket idézi, megspékelve ezzel a putyinszopással, ami nettó hazaárulás.