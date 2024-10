- Balassagyarmat fideszes polgármesterének sincs ínyére, hogy a kormány elvonja az iparűzési adó többletét

Balassagyarmat;Navracsics Tibor;iparűzési adó;fideszes polgármester;HIPA;

2024-10-10 12:42:00 CEST

Ma 246 városban élő 2,8 millió polgár semmilyen célzott fejlesztési forráshoz nem fér hozzá, szemben pl. a megyei jogú városoknak biztosított többezermilliárd forintos "Modern Városok Programmal" vagy a falvaknak címzett szintén hasonló nagyságrendű Vidékfejlesztési Operatív Programmal, a LEADER-rel vagy a "Magyar Falu Programmal". Ha ezt a hátrányt egy normatív HIPA elvonás is díszíti, az ... nem lesz kóser! – ezt írta a Facebookon Csach Gábor, Balassagyarmat fideszes polgármestere.

Mint arról beszámoltunk, tovább szűkíti az önkormányzatok mozgásterét és sok helyen kezelhetetlen hiányt okozhat az, hogy az Orbán-kormány 2025-től elvonja és újraosztja a települések iparűzésiadó-bevétele többletét.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter hétfőn azt közölte, hogy a helyi iparűzési adó (hipa) egy részét a járási fejlesztési alapokba irányítják. A tárcavezető elmondása szerint 2025-től minden magyar járás garantált éves fejlesztési forrásban részesül a Versenyképes Járások Program keretében.

Ez azt jelenti, hogy az iparűzésiadó-bevételek egy részét, konkrétan az ideihez képest keletkezett többletet az alapba irányítják, ahonnan a járások pályázatokkal szerezhetnek pénzt saját keretük terhére. A Pénzügyminisztérium előzetes számításai szerint ez nagyjából az összes járásban együtt 65 milliárd forintos keretet jelent, melyen a 173 járás osztozhat.

A balassagyarmati polgármester közölte, hogy levelet írt Navracsics Tibornak a bizonytalanságok miatt. Csach azt javasolta Navracsicsnak, hogy: differenciálják az elvonásokat az adóerőképesség szerint; a 2019-es utolsó nyugodt évhez, és az azóta történt inflációhoz számítsák a többletet; differenciálják a járásoknak kiosztandó keretösszegeket településszám, lakosságszám és fejlettség szerint.

Azt is írta, hogy "végre foglalkozni kéne" az 5000 lakos feletti nem megyei jogú városokkal is. Hozzátette, a hipa mai rendszere nemcsak elengedhetetlen az önkormányzatok működtetésében, hanem alapvetően igazságos, a felzárkóztatás és esélyegyenlőség legfontosabb eszköze is.