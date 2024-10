- David Pressman: Szijjártó Péter 11-szer utazott Oroszországba azóta, hogy Oroszország lerohanta Ukrajnát

„Magyarország külügyminisztere ma 11. alkalommal utazott Oroszországba Oroszország teljes körű Ukrajna inváziója óta – a profit és nem a béke érdekében” – posztolta az X-en, az egykori Twitteren David Pressman, az Egyesült Államok budapesti nagykövete.

Valóban, ahogy arról a Népszava is beszámolt, egy nappal azután, hogy az Európai Parlamentben Orbán Viktor miniszterelnöknek kínos perceket kellett átélnie, hogy kormánya a háborús agresszor moszkvai vezetés érdekeit képviseli, velük üzletel, Szijjártó Péter máris Szentpétervárra utazott.

Mint azt a külgazdasági és külgazdasági miniszter üzente csütörtök késő délután a szentpétervári „nemzetközi gázfórumról”, az állami MVM és az orosz állami Gazprom csütörtökön „kiegészítő” megállapodást írt alá az Oroszországból származó földgáz versenyképes árának fenntartására. – A 15 éves hatályú gázvásárlási megállapodás 2021-es aláírása óta „folyamatosan megkötött kiegészítő szerződésekkel csökkentették” a földgáz árát – tette hozzá. Ennek köszönhetően idén 6,7 milliárd köbméter orosz gázt kapunk – közölte. (2021-ben évi 4,5 milliárd köbméterről állapodtak meg.) A ködös külügyminiszteri nyilatkozat több szempontból is ellentmondásos. Lapunk a KSH – később az Eurostat -, valamint az irányadó, holland gázpiac adatainak rendszeres összevetésével, visszatérően arra jut, hogy Oroszország a 2021-es Orbán-Putyin gázmegállapodás óta az irányadó tőzsdei áraknál Magyarország tarifáját szinte mindig jóval magasabban húzza meg. Mi több, egyazon időpontban, az uniós vevők túlnyomó többsége, nálunk akkor is olcsóbban kapja meg az orosz nyersanyagot, ha épp nyíltan támogatják az orosz agresszió elleni ukrán katonai ellenállást – írtuk az előzményekről.

The Foreign Minister of Hungary today travelled to Russia for the 11th time since Russia’s full-scale invasion of Ukraine – in pursuit of profit not peace. pic.twitter.com/wmHCzIeAz4