- Pokoli fájdalmaink

Alföldi Róbert;Pesti Színház;Petrik Andrea;

2024-10-12 12:07:00 CEST

Hosszú kitartott képpel kezdődik Az Egy nő anatómiája című előadás. A Pesti Színház színpadán a főszereplő Petrik Andrea egy várandós hölgyet alakít, aki épp szülni készül, de közben egy létra tetején ül és cseréli a villanyégőt. A látvány közepén a nő azon testtájéka, amely a következő percekben meghatározó szerepet kap. A nő mellett a konyhában a földön áll a férje, akit Telekes Péter játszik. Olyan az egész, mint egy képzőművészeti alkotás. Minden leolvasható róla, a viszonyrendszer és a hangsúlyok. (A díszletet és a jelmezeket Kálmán Eszter tervezte.) Aztán amikor elindulnak az események, a férj leküzdve a tériszonyát mégis felmászik és megszereli a villanyt.

A Pieces of a woman című darabot először Lengyelországban rendezte meg Mundruczó Kornél 2018-ban, nem véletlenül a történet egy lengyelországi családról szól.

Az előadást két évvel ezelőtt vendégszerepelt a Vígszínházban, a Budapesti Tavaszi Fesztiválon, írtunk is róla. Mundruczó amerikai filmet is készített a sztoriból, A mű executive producere Martin Scorsese volt, Vanessa Kirby brit színésznőt pedig Oscar-díjra is jelölték az alakításáért és díjazták a Velencei Filmfesztiválon is.

A mostani Pesti Színházban játszott változatot szerzőként egyedül Wéber Kata jegyzi (dramaturg: Kovács Krisztina). Mundruczó a TR Warszava lengyel teátrum előadásában az otthonszülés első félórányi keserves vívódását filmen mutatta meg. A magyarországi bemutató rendezője Alföldi Róbert viszont a színpadon láttatja ezt a jelenetsort.

Színészi szempontól óriási feladat. Hogyan lehet a szenvedést, a fájdalmat, az intimitást, a kitárulkozást hitelesen közvetíteni a színpadon? Monori Lili a saját gyerekét szülte meg a Kilenc hónap című film forgatásán. Beengedte a kórházba a kamerát. Petrik Andrea (Maya) a Pesti Színház nézőit engedi közel élőben a testéhez, az érzéseihez. Mindezt annyira hitelesen teszi, hogy az közben szinte a nézőnek is fáj. (Az általam látott előadásán az egyik néző többször hangot is adott annak, hogyan hatott rá a színpadi történés. Többször is bekiabált, volt aki rászólt, de az előadást nem állították le, a színészek fegyelmezetten játszották tovább a darabot.)

Az előadás második helyszíne egy családi összejövetel, több hónappal a tragikus események után. A családtagok együtt próbálnak a baba elvesztése miatti gyászról beszélni. De érdemi diskurzus helyett dúl a gyerekkori sebek felhánytorgatása, a sérelmek felemlegetése, az elfogadás hiányára utaló kitörések sorozata. Széteső, család, foszló kapcsolatok, az előítéletek dominanciája, egymás hibáztatása zajlik. Telekes Péter férjalakja norvég bevándorló, hiába szeretne gyökeret verni, végül kitaszítják. Márkus Luca Maya testvérét játssza, nem találja a nyugalmát, valami végleg eltört benne. A két testvér rituális szalagos tánca ad némi reményt, de ez csak rövid ideig tart ki. Nagy-Kálózy Eszter játssza az anyát. Próbálja egyedül összetartani a családot, de ez meghaladja a lehetőségeit. Valami örökké elromlott, ezen már nem segít sem a közös ebéd, sem a felújított műterem. Kövesi Zsombor, Radnay Csilla és Waskovics Andrea pontosan hozzák a saját figurájukat. Waskovics játéka a szülésnél különösen empatikus.

Az emberek nem tudják, mennyit számít, hogy hol élnek – mondja az előadás végén az anya. Igen, sok mindent nem tudunk már, ennek a fájdalmas veszteség listájával szembesít kíméletlenül az Egy nő anatómiája. Még akkor is, ha a végén csak elfogy a családi összejövetelre sütött kacsa.