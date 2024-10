- Gáz, cső!

energiahatékonyság;energiatakarékosság;energiafüggőség;orosz gáz;

2024-10-14 06:00:00 CEST

Szijjártó Péter újabb szentpétervári feltöltekezése során többször is hálát rebegett Orbánnak meg a többi keleti diktátornak azért, hogy a törökök felé kerülő orosz gázcső 2021-re hozzánk is elért. Mert hogy a külügyminiszter szerint az ukránok, ahonnan azelőtt mi is kaptuk a keleti fűtőanyagot, januártól megszüntetik a gáz továbbítását. Moszkvához pedig azért ragaszkodunk, mert másutt fi-zi-ka-i-lag nincs ilyen mennyiségű, minőségű és árú termék, így pedig fenntarthatjuk a rezsicsökkentés eredményeit.

Megvallom, egy pillanatra én is meginogtam: jó azért az a kerülő, mert hát északkeleti szomszédunk most tényleg nem egy életbiztosítás. De aztán hamar rájöttem, mekkora egy ökör vagyok. Attól az apróságtól most tekintsünk el, hogy Kijev nem szünteti meg az orosz gáz továbbítását, csak az országukat két éve dúló Moszkva helyett Brüsszel szabálykönyvére áll át. Amúgy, ha Szijjártónak igaza lenne, már a tényleg Ukrajnán át ellátott Ausztria és Szlovákia jajszavától visszhangozna Európa. De hát Bécs és Pozsony nem Budapest. Azt se nagyon vesézzük, hogy szinte minden szomszédunk felől érkezik ide gázcső, a szlovén kapcsolat kiépítéséről pedig Szijjártó tavaly állapodott meg. Ennyit a fizikáról. Az orosz ellátás biztonságáról a Putyin által két éve fagyhalálra ítélt németektől, lengyelektől, bolgároktól, finnektől vagy lettektől tessék érdeklődni.

Orosz gázárunkról az Eurostatnál az látszik, hogy Putyin, utolsó uniós csatlósukként, nem hogy a nyugati tőzsdénél, de még a legtöbb EU-tagállam orosz díjánál is magasabb tarifát szab ránk, amire a Fidesz-propaganda két év alatt annyit tudott kinyögni, hogy „ez butaság”. A Kreml és a rezsicsökkentés külügyminiszterünk által lefestett, bensőséges kapcsolatát némiképp szintén árnyalja, hogy két éve a kormány saját bevallása szerint is az orosz gázáremelkedés miatt többszörözte meg az átlagfogyasztás feletti díjat. Ráadásul a még így is alacsony lakossági bevételek okán az orosz gázszámla kifizetését eddig vagy kétezermilliárdnyi közpénzzel fejelték meg. Orbán Viktortól tudhatjuk azt is, hogy az oroszoknak 2022-ben kevesebb energiahordozóért úgy 4 ezermilliárd forinttal, háromszor többet fizettünk.

De ha Moszkva olcsóbb is lenne: hol az a pénz, amit nyugati szövetségeseink hátbaszúrásával, az ukrán asszonyokat megerőszakoltató, polgárokat meszesgödrökbe lövető, szülészeteket bombáztató, gyermekek millióit elhurcoltató orosz diktátor barátságán nyertünk? Amúgy meg, ha az amcsi vagy a katari gáz büdös, miért nem felejtjük el ezt az egész vircsaftot? Eleve fals egy „energiafüggetlenségért” küzdő kormánynak a gáz- (és az olaj-, és a nukleáris) behozatal felett tapsikolni. Ráadásul lerobbant otthonainkból az orosz gáz felével amúgy is csak az utcát fűtjük és szennyezzük. Ehhez képest a kormánynak most sikerült egy, a fogyasztás csökkentését célzó, de a kutyát se érdeklő uniós pályázattal előállnia.

Pedig a magyar energiaellátást csak a Putyinnak két éve kicsengetett, 4 ezermilliárdos borravalóból saját lábára lehetne állítani.