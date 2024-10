Orbán Viktor;DK;Loppert Dániel;kormánypropaganda;hazaáruló;

2024-10-14 06:00:00 CEST

Loppert Dániel jobboldali hazafi, a Fidesz ifjúsági tagozatának későbbi megalapítója 2002 nyarán, nem sokkal az Orbán-kormány hivatalvesztését eredményező és a hazát ellenzékbe küldő választás után Kapolcson bekiabálás útján hazaárulónak nevezte a Művészetek Völgyébe ellátogató Medgyessy Péter miniszterelnököt. Gyekiczki Márton pojáca, a DK ifjúsági szervezetének aktivistája 2024 őszén bekiabálás útján hazaárulónak nevezte Orbán Viktor miniszterelnököt (mindkét eseményt a Fidesz-sajtó szemszögéből idéztük fel).

Medgyessyt 22 éve pont annyi okkal-joggal lehetett hazaárulónak nevezni, mint ma Orbánt. Egyrészt azért, mert a megszokásból még mindig köztársasági államformájú, de immár nem köztársaságnak hívott Magyarországon vélemény- és szólásszabadság volt és van, ami jogi értelemben azt jelenti, hogy bárki, akár a regnáló kormányfő is hazaárulónak titulálható. Másrészt meg azért, mert mindketten csináltak a leárulózásukig bőven elegendő olyasmit, amit az ellentábor hazaárulásnak tekint – egészen biztos, hogy ma bőven van annyi jog- és választóképes magyar állampolgár, aki hazaárulónak tekinti Orbánt, mint amennyien 2002-ben annak tekintették Medgyessyt. Ez tehát egy jelentős szavazótáborral megtámasztott, politikailag valid vélemény volt akkor, és az ma is, függetlenül attól, hogy megállna-e bármelyik a bíróság előtt.

Ami a két esetet megkülönbözteti, az az utóéletük a médiában, meg persze a valóságban. Loppert az Orbán-párti nyilvánosságában instant szabadsághőssé vált; 2003-ban már Rogán Antal személyi titkára volt, 2006-ban és négy évvel később szerepelt (ha nem is bejutó helyeken) a Fidesz listáin, 2010-től pedig rakétaszerű karriert csinált az állami szférában szóvivőként, kommunikációs vezetőként a Nemzeti Infrastruktúra Zrt-től a MÁV-on át az Eximbankig különféle illusztris helyeken. Gyekiczki Márton viszont – azon túl, hogy mint fentebb utaltunk rá, pojáca –, dékás provokátor, üresfejű, idióta dékás f@sz, Gyurcsány-párti bajkeverő, Gyurcsány „pótfia”, beszédhibás vinnyogó, Gyurcsány-fióka, ifjú agymosott, továbbá ordítozó őrült lett ugyanott, akit felváltva készített fel személyesen Dobrev Klára illetve a szellemileg kiüresedett európai szélsőbaloldal erre a felháborító partizánakcióra.

Csak a megerősítés végett: a két hazaárulózás között (az időtől eltekintve) pusztán annyi a különbség, hogy az első magyar belügy maradt, a másodikat viszont egész Európa láthatta; minden más körülményt tekintve kísérteties a hasonlóság.

Amúgy – az egyenlő mérce jegyében – aki látott már az utóbbi években készült Orbán-videót, az pontosan tudja, hogy kormányunk aktuális feje is szokott zavarában szerelvényt igazítani, különösen külföldi hadszíntereken. Bödőcs Tibor vonatkozó paródiái éppen azért működnek olyan jól, mert milliók ismerik, hogy is megy ez eredetiben. Szóval ha valamikor lesz másfél szabad perc a Tényekben, amit annyira nem tudnak mivel kitölteni, mint csütörtök este, összerakhatnának abból is egy válogatást: ha előre meghirdetik, garantáltan megnyerik vele a hetet.