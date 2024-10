- Sulyok Tamás „színesíteni” akarja magát, a Fidesznek ez nem számít, úgyhogy megengedték neki

politika;Fidesz;Magyarország;köztársasági elnök;Sulyok Tamás;imázsépítés;

2024-10-15 05:55:00 CEST

„Teljesen kiüresítette a köztársasági elnöki intézményt 2010-ben Schmitt Pál azzal, hogy kijelentette, motorja kíván lenni a kormányzati akaratnak. Ez nyilvánvalóan egy téves szerepfelfogás volt, de ennek nem Schmitt volt az oka, hanem Orbán Viktor. A Fidesz rendszer alatt egy köztársasági elnök sem volt tényező” – nyilatkozta lapunknak Szentpéteri Nagy Richard alkotmányjogász-politológus, miután arról érdeklődtünk: mennyire erodálja az államfői posztot az, hogy Sulyok Tamás szokatlan videókat és képeket posztol magáról a közösségi oldalára.

Kutya-Tár! kutya-tár! Kutyafülű Aladár! – szavalta az Alkotmánybíróság volt elnöke, regnáló köztársasági elnök feleségével, „Zsuzsával” együtt Weöres Sándor versét gyermeknap alkalmából. Október 1-én, a zene világnapján pedig arról faggatta stábja, hogy milyen zenét kedvel, pop vagy rock? „Inkább rock”- hangzott a felelet. Egyébként ugyanebben a videóban Sulyok Tamás eljátszotta zongorán a Boci, boci tarkát is. Máskor, „TásKaland” című videójában arról kérdezték, mit rejt táskája. Sulyokot láttuk már borsófőzeléket enni, és inget vasalni is. Feleségével is gyakran készít közös videókat, fotókat, például Párizsban a „Szerelem fővárosában”. Egyébként a kommentelőket megosztják ezek a posztok, sokan az utazással kapcsolatban megjegyezték, sok év munka után sem telik számukra egy ilyen nyaralásra, mások gratuláltak és jó pihenést kívántak. Az igazi kérdés, hogy mi szükség egy köztársasági elnök esetében ilyen személyes posztokra, videókra?

„Sulyok Tamást eleve azért választották, mert szürke. Jelenleg színesíteni próbálja magát, ezt megengedték neki, mert a Fidesznek ez mindegy. Az ő érdekük, hogy Orbán Viktor 2026 után is miniszterelnök legyen. Sulyok Tamás az Alkotmánybíróság élén sem feküdt keresztbe nekik, azaz úgy gondolták ebbe a pozícióba is jó lesz” – mondta Szentpéteri Nagy.

Bene Márton a Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársa a Népszavának arra hívta fel a figyelmet, hogy Sulyok Tamással ellentétben eddig minden köztársasági elnök valamilyen módon a politikából érkezett, tehát volt egy meglévő arcéle. – Sulyok Tamást viszont kevesen ismerték, az Alkotmánybíróság elnöke volt, amiről annak átszervezése, tehát 2010–12 óta nem igazán beszélünk. Az átlag választó feltehetően Sulyok Tamás nevével sem találkozott egészen az elnöki beiktatásáig. Ez Novák Katalin kegyelmi botránya után cél is volt, egy kicsit szürkébb, távolabbi karaktert választani – vélekedett a szakértő.

Sulyok videóit a Sándor-palota meg is hirdeti a Facebookon, igaz, nem hatalmas összegekért, például a TásKaland című videóra megközelítőleg 7 ezer forintot költöttek, Nagy László, Balatonparton című versének szavalása 15 ezer forintot ért a hivatalnak, a köztársasági elnök családi grillezős képe pedig 6 ezret. Bene Márton szerint egy kísérleti fázisnak lehetünk tanúi, ahol próbálják eltalálni mi állna jól Sulyok Tamásnak. – A korábbi videóknál az látszik, hogy többször bohókásabban jelenítik meg, de az újabb videóknál ez kevésbé jellemző. Most inkább a komoly érdeklődési körökkel rendelkező karaktert láthatunk, akinek igyekeznek az értelmiségi vonásait kihangsúlyozni. A Balatonnál verset szavaló Sulyok, vagy amikor a Magyar Jogi Könyvszalonban tart mustrát, és többek közt Trócsányi László (egykori fideszes Európa Parlamenti képviselő, jogtudós), vagy Mádl Ferenc könyvét szemlézi. – magyarázta Bene Márton. – A Fidesz éra előtti köztársasági elnökök autonóm szereplők voltak, függetlenül mozogtak a jelölő pártjuktól. Vagyis cselekvéseiken keresztül képesek voltak egy önálló arcélt kialakítani. Ha Sulyok Tamás viszont a Fidesz kormányzat alatti köztársasági elnökök mintáját követi, vagyis szimbolikus dolgokban vesz részt, illetve aláírja, amit alá kell, akkor felismerhető imázst csak karakterének bemutatásán keresztül tud teremteni magának – fogalmazott a szakértő.