- Kamala Harris az elnökjelöltek számára legfontosabb billegő államban kampányolt, Donald Trump lakossági fórumból varázsolt zenés kívánságműsort

Egyesült Államok;Donald Trump;amerikai elnökválasztás;Pennsylvania;Kamala Harris;

2024-10-16 08:46:00 CEST

A Pennsylvania állam északnyugati csücskében, az Erie-tó partján fekvő megye lakossága alig 270 000 fő, de az országos politikára gyakorolt súlya ennek a sokszorosa. A megye 2016-ban Donald Trumpra szavazott, majd 2020-ban már Joe Bidenre, végül mindkét elnökválasztás után az itt győztes jelölt költözhetett be a Fehér Házba. Az alelnök előtt felszólaló John Fetterman, Pennsylvania demokrata szenátora szerint Erie mutatja a politika irányát nemcsak Pennsylvaniában, de országszerte is. „Minden országos hírcsatorna itt van ma este. Tudjátok miért? Mert Ti választjátok meg a következő elnököt” – harsogta Fetterman és a külvárosi rapsztár külsejű szenátor nem beszélt a levegőbe.

Kamala Harris az Erie városában tartott kampánybeszéde felénél visszanyúlt a Joe Biden által a februári State of the Union évértékelő beszédében már kiemelt üzenethez, miszerint egy második Trump-elnökség veszélyt jelent az Egyesült Államok demokratikus berendezkedésére. A beszéd alatt lejátszott kisfilmeken Trump ellentmondásos friss interjúinak a szemelvényei peregtek. A konzervatív Fox News vasárnapi „Sunday Morning Futures” című műsorában a volt elnököt arról kérdezték, hogy számít-e bármilyen zűrzavarra a választás napján. „Ha igazán szükséges, akkor a hadsereget is be kell vetni a beteg és radikális baloldali eszementekkel szemben” – fogalmazott Trump. A választás napján esedékes provokációt illetően elmondta, hogy nem az országba érkezők emberek jelentik a problémát, bár tönkreteszik az országot, hanem a belülről érkező ellenségek.

„Vannak nálunk nagyon beteges, elborult elméjű baloldali emberek. Könnyedén kezelhetnék ezt a problémát, ha kell a Nemzeti Gárda bevetésével, vagy végső esetben a hadsereg mozgósításával.”

A Washington Post világhírű újságírója, Bob Woodward által jegyzett, októberben megjelent Háború című könyv a Biden-adminisztráció idején kirobbant két háborút és Donald Trump árnyékelnökségét tárgyalja. A könyvben Mark A. Milley visszavonult hadseregtábornok „ízig-vérig fasisztának” nevezi Trumpot, aki jelenleg a legnagyobb veszélyt jelenti az országra. Milley Trump és Biden elnöksége alatt is betöltötte a hadsereg vezérkari főnökének tisztségét, így van összehasonlítási alapja.

A demokrata kampány számára tehát igazi feladott labda volt, hogy újra figyelmeztesse a választókat Trump szélsőséges nyilatkozataira.

Az utolsó három hétben Harris láthatóan igyekszik pótolni azt a Trumpra mért verbális össztüzet, amire korábban Biden elnök visszalépése, a Demokrata Párton belüli hatalmi egyezkedés, valamint a Trump által lemondott tévévita miatt nem nyílt lehetőség.

„Donald Trump egyre kevésbé józan és beszámítható, a korlátlan hatalomra pályázik, azt szeretné elérni. A hadsereget vetné be amerikai állampolgárok ellen” – kongatta a vészharangot Harrist.

A demokrata rendezvény komor hangulatához képest mókás volt az a pennsylvaniai Oaksban rendezett fórum, ahol Donald Trump előre kiválasztott felszólalók kérdéseire válaszolt. Az eseményt az alelnökjelöltségben is sokáig reménykedő Kristi Noem dél-dakotai republikánus kormányzó moderálta. Az esemény első részében Trump hosszas mondatokba bonyolódva a lakhatási válság felszámolását és a kis-és középvállalkozások támogatását ígérte. Ezután azonban hirtelen két néző is rosszul lett, amire Trump tréfásan megjegyezte, hogy „nyújtsa fel a kezét, aki még el akar ájulni”. Az abszurd jelenet csak ezután vette kezdetét, amikor Trump egyszerűen megunta a kérdezz-felelek szereposztást, és kérdések helyett közös zenehallgatásra biztatta a közönségét.

„Ne kérdezzünk többet. Inkább hallgassunk zenét. Ki a fene akar kérdéseket hallani, nem?”

– bohóckodott a volt elnök. Ezután – a Washington Post tudósítója megszámolta – Trump 39 (!) percen át a kedvenc dalaira ringatózott, a tanácstalan Noem és a színpadra kiültetett közönség pedig alvajáró módjára követte a bulis hangulatú jelöltet. Trump a kampányrendezvényein szóló, kedvenc előadóira ropta, akik között ott James Brown, a Village People, sőt Andrea Bocelli is megtalálható.