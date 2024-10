Orbán-kormány;Orbán Viktor;Donald Trump;szuverenitás;Manfred Weber;Menczer Tamás;

2024-10-18 06:00:00 CEST

Kilenc éves lehettem, amikor a születésnapomra egy ejtőernyős Action Man figurát kaptam ajándékba. A G.I. Joe-nál nagyobb, beszélő kommandós figurának olyan szögletes dobozfeje és maszkulin arcéle volt, mint David Coulthard Forma-1-es pilótának. Vakító kék szemei mellett bronzosra barnított arca volt, a testén pedig egy gomb, amit ha megnyomtam, egy csatakiáltás morajlott fel belőle: „Action man, the greatest hero of them all” (a hősök legnagyobbika).

Ez a régi emlék Menczer Tamásról, a Fidesz kommunikációs igazgatójáról jutott eszembe.

Ha a külcsín nem is idézi teljesen a katonát, az ejtőernyőzés már igen, és legfőképpen a harcias és lényeglátó kommentárok.

Tisztára, mint a fröccsöntött kommandósé. Az Európai Parlamentben a néppárti képviselőcsoport elnöke, Manfred Weber már nem titkolja: nem Orbán Viktornak szorít a 2026-os magyar országgyűlési választásokon. Menczer erre azt harsogja, hogy újra külföldről akarják megmondani, milyen kormánya legyen Magyarországnak. Felnézek az égre és azt kérdezem: most komolyan? A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó MBH Bank 3,6 milliárd forintnyi hitelt adott tavaly a spanyol szélsőjobboldali Vox párt kampányára. Két éve a francia Marine Le Pen elnöki kampánya a később az MBH-ba beolvasztott MKB Banktól 4,2 milliárdos hitelhez jutott. Az Orbán-kormány tavaly nyíltan a szlovák államfő, Peter Pellegrini megválasztásáért szurkolt, hogy a szerb és észak-macedón kavarásokról már ne is beszéljek. A magyar kormányfőt pedig a legnagyobb barátság Donald Trumphoz fűzi, akit nemcsak gyakran felkeres floridai otthonában, de a jövő évi magyar költségvetés benyújtásának időpontját is a novemberi – esetleges - Trump-győzelemhez igazítja. Orbán és külügyminisztere Moszkvába rohangálása pedig nem az orosz, hanem a magyar belügyekre van tényleges hatással. A kormány kitartó oroszbarátsága a nemzetközi megítélésünket soha nem látott mélységekbe taszította, ennek pedig az országunk szuverenitása látja kárát.

Nicsak ki beszél, Action Man!