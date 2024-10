- Magyar Péter Orbán Viktornak: A hazudozások ideje lejárt, vége van

Orbán Viktor;hazugságok;Magyar Péter;

2024-10-18 11:14:00 CEST

Orbán Viktor olyan, mint a Titanic kapitánya, aki miután jéghegynek vezette a hajót, süllyedés közben azzal szédíti az utasokat, hogy mostantól tényleg az ő érdekükben fogja kormányozni a hajót – reagált Facebook-oldalán Magyar Péter Orbán Viktor szokásos, a Kossuth Rádióban elmondott péntek reggeli szózatára. A miniszterelnök mostani szereplése, kicsapta a biztosítékot a Tisza Párt elnökénél, és a migráció, az orosz-ukrán-háború, a magyarországi szegénység, korrupció, az állami szolgáltatások elégtelensége miatt tételesen megpróbálta szembesíteni a valósággal.

– Miután Orbán Viktor 14 év alatt Magyarországot az Unió legszegényebb és legkorruptabb országává tette, most épp a haza jövőbeni megmentőjének szerepében próbál tetszelegni. Látva a Fidesz népszerűségének megállíthatatlan csökkenését és a Tisza áradását, a „Karmelita Palota” pánik üzemmódba kapcsolt és most már a csillagokat is lehazudják az égről – jegyezte meg Magyar. Az ellenzéki politikus sorolta is: „Orbánék 2000 embercsempészt engedtek ki a börtönökből, letelepedési kötvényekkel üzletelnek, migráns tábort építenek és több, mint 100 ezer ázsiai gazdasági migránssal árasztották el a magyar vidéket és eközben a Tisza Pártról azt hazudják, hogy beengedné az illegális migránsokat. Miközben Orbánék a békéről hazudoznak, aközben fegyver-, harckocsi- és lőszergyárat építenek, a polgárháborús Csádba küldenek több száz magyar katonát, a legszorosabb szövetségeseik a Patrióta frakcióban pedig aktív támogatói az ukrajnai fegyverszállításnak.”

A hazai „sikerekre” is kitérve, leszögezte, hogy Orbán Viktor 14 év alatt egyetlen bérlakást sem épített, nem érdekelte, hogy a fiatalok jelentős része a lakhatási- és megélhetési problémák miatt külföldre menekült. – Orbánék iskolákat és kollégiumokat alakítottak migránsszállóvá. Most pedig azt várja, hogy bárki elhiggye neki, hogy a kiürített államkassza mellett, a jövőben megoldja a lakhatási válságot. Csodafegyverekről és jövőbeni gazdasági csodáról értekezik, miközben sorra jönnek ki a tragikusabbnál tragikusabb adatok a magyar gazdaság és költségvetés helyzetéről.

Orbán Viktor a magyar kis- és közép vállalatok megsegítéséről hazudik, miközben eddig ők voltak az ázsiai és globális multi cégek legfőbb kiszolgálói és az ő elhibázott politikájuk miatt kerültek lehetetlen helyzetbe a magyar tulajdonú vállalatok. Csak az ázsiai akkumulátor és elektromos autó beruházásokra 1000 milliárd forint közpénzt szórtak el. Ezen beruházások semmivel nem járulnak hozzá a magyar gazdaság teljesítményéhez, sőt éppen lefelé húzzák azt. Eközben a családi cégek egyik napról a másikra próbálnak túlélni az adminisztratív- és az adóterhek tengerében, uniós források nélkül.

– Orbán Viktor a családtagjait és haverjait ezermilliárdossá tette és eközben 3 millió honfitársunk, köztük több százezer gyermek él a létminimum alatt. Kiürül a magyar vidék, bezárják a szülészeteket, kétmillió honfitársunk van háziorvosi ellátás nélkül, demográfiai katasztrófa felé halad a hazánk, szétverték az oktatást, a szociális szférát, az idősellátást és a gyermekvédelmet, de most még lenne néhány ötlete a miniszterelnöknek. A hazudozások ideje lejárt, vége van, miniszterelnök úr – figyelmeztetett Magyar Péter.