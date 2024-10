- Oroszország az észak-koreai katonák segítségével akarja kiszorítani az ukránokat a Kurszki területről

Ukrajna;háború;Kurszk;orosz megszállás;

Elkezdte visszavenni az orosz hadsereg a Kurszki területen elfoglalt falvakat. Ebben észak-koreai katonák segítik - írja az Euronews.

Orosz források szerint ukrán katonák állítólag elhagyták a Ljubimovka falu közelében lévő állásaikat, és elmenekültek. Rájuk aztán drónokkal dobtak le gránátokat. Egyes orosz katonai bloggerek szerint ötvenen veszítették életüket, hivatalos megerősítés egyelőre nem érkezett.

Az ukrán egységeket egyébként is egyre gyorsabban sikerül kiszorítani az augusztus elején elfoglalt területekről. Ennek az egyik módszere, hogy minél több katlanra, vagyis hogy földrajzilag jól körülhatárolható területre terelik és bekerítik őket, a hadműveletek során a frontvonalat fokozatosan szűkítik, így az ukránoknak nemcsak a harcokkal, hanem az utánpótlás biztosításával és területük védelmével is meg kell küzdeniük. Az orosz hadsereg célja, hogy minimalizálja az ukrán erők mozgásterét, ezzel megnehezítve védekezésüket és visszavonulásukat. Ez a módszer a klasszikus hadviselésben is ismert, ahol a saját erők koncentrálása és az ellenséges erők szétaprózása a cél. A taktika különösen hatékony lehet urbanizált területeken vagy nehezen megközelíthető helyeken.

Eközben az oroszok tovább nyomulnak előre a Donbászban, s bár néhány egységet kivontak a kurszki terület védelmére, de ez alapvetően nem gyengítette az itt harcoló erőket.