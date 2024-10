- A nyírmeggyesi iskolabotrányról és a paralimpikonok egyenlő díjazásáról szóló ellenzéki javaslatot is leszavazták a fideszesek

Országgyűlés;javaslatok;Demokratikus Koalíció;paralimpikonok;Nyírmeggyes;

2024-10-21 14:22:00 CEST

A Demokratikus Koalíció mindkét – a nyírmeggyesi általános iskolában levetkőztetett gyermekek ügyével kapcsolatos, valamint a paralimpikonok egyenlő pénzjuttatásáról szóló – javaslatát leszavazta az Országgyűlés kulturális bizottsága – közölte hétfőn egy Facebook-videóban Kálmán Olga és Gy. Németh Erzsébet, az ellenzéki párt két országgyűlési képviselője.

Mint a Népszava is megírta, a Mátészalkai Tankerületi Központhoz tartozó nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola egyik tanítója nyilvános vetkőztetéssel büntette azokat a tanulókat, akik szerinte rosszul viselkedtek: a gyerekeket a táblához hívta és a többi tanuló szeme láttára alsóneműre vetkőztette őket. A tanítót csak azután rúgták ki, miután az eset nyilvánosságra került. Az ügyben rendőrségi eljárás is indult. Nem sokkal később a Mátészalkai Tankerületi Központ igazgatójának jogviszonyát is megszüntette a belügyminiszter, bár hivatalosan nem emiatt, hanem mert különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség.

„A jelzőrendszerről, és ennek a rendszernek a működéséről szerettük volna meghallgatni a belügyminisztert, leszavaztak minket a fideszesek, meglepő fordulat. Azt mondták, majd decemberben jön a belügyminiszter, akkor vessük fel neki. Fel fogjuk vetni neki ezt a kérdést is, csakúgy, mint a paralimpiával és az olimpiával kapcsolatos kérdéseket is” – kommentálta a döntést Kálmán Olga.

Gy. Németh Erzsébet hozzátette, egy második napirendi pontban a Demokratikus Koalíció képviselői arra tettek javaslatot, hogy ugyanolyan díjazás illesse meg a paralimpikonokat, mint amit az olimpikonok kapnak. 2024-ben ugyanis egy paralimpikon ugyanolyan eredményes helyezésért 36 millió forinttal kevesebbet kapott, mint egy olimpikon. A fideszes képviselők azonban ezt a javaslatot is leszavazták. A politikus leszögezte, ezt a javaslatot az ellenzéki párt mindenképpen be fogja újra nyújtani. – Szégyen, hogy a fogyatékossággal élő emberekkel így bánik az Orbán-kormány, ezt üzeni a társadalomnak is – jelentette ki.