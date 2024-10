- Egy közvélemény-kutatás szerint a Tisza Párt hajszállal már megelőzi a Fideszt a biztos pártválasztók körében

Fidesz-KDNP;közvélemény-kutatás;TISZA Párt;

2024-10-23 09:32:00 CEST

Hibahatáron belüli különbséggel ugyan, de egy hajszállal vezet a Tisza Párt a Fidesz előtt a választásukat biztosra ígérő, pártot választani tudó szavazók körében - derül ki a 21 Kutatóközpont által a Partizán megbízásából készült közvélemény-kutatás eredményeiből.

Az aligha véletlen időzítéssel publikált felmérés szerint a legerősebb ellenzéki párt jelenleg 42 százalékon áll a biztos pártválasztók között, a Fidesz pedig második 40 százalékkal. Kettejükön kívül csak a Mi Hazánk Mozgalom jutna a parlamentbe, amelyik a küszöböt jelentő 5 százalékon áll A DK 4 százalékot - azaz kiesne - a Magyar Kétfarkú Kutya Párt szintén 4 százalékot tudhat magáénak. A Momentum 2, a Jobbik és az MSZP 1-1 százalékon áll a közvélemény-kutatás szerint, más pártra szintén 1 százalék voksolnának.

A teljes népesség körében egyelőre továbbra is vezet a Fidesz, 29 százalékkal. A Tisza Párt ebben a kategóriában 26 százalékon áll, a Mi Hazánk itt is 5 százalékot ért el. A teljes választókorú lakosság körében az MKKP és a DK 3-3, a Momentum és a Jobbik 2-2, az MSZP 1 százalékos. Egyéb pártra itt is 1 százalék szavazna, a pártnélküliek aránya 28 százalék. A közvélemény-kutatás jelentős életkorbeli megosztottságot jelez.

A 18-29 évesek és a 30-39 évesek körében hatalmas fölénnyel vezet a Tisza Párt (41 a 12 százalékhoz és 38 a 14 százalékhoz képest), a nyugdíjasok körében azonban továbbra is totális Fidesz-dominancia van: 65 év felett a válaszadók 46 százaléka kormánypárti és csak 13 százalék tiszás.

Megfigyelhető egy érdekes nemi eltolódás is: a tiszás és a mihazánkos szavazók arányaiban nagyobbrészt férfiak (a férfiak körében 31 százalék tiszás, a nők körében csak 22 százalék, a Mi Hazánk Mozgalom esetében 7, illetve 3 százalék ugyanez a két adat), ezzel szemben a Demokratikus Koalícióra kétszer annyi nő szavazna mint férfi (4, illetve 2 százalék), a valamivel a Fidesznek is több női támogatója van (30 százalék a 27 százalékhoz képest). A nők között jóval több a bizonytalan szavazó is.

Minél magasabb végzettségű egy adott választói csoport, annál kevésbé támogatja a Fideszt. A Tisza esetében ez épp fordítva van. A legnagyobb ellenzéki párt 38 százalékon áll a diplomások között, a Fidesz csak 22 százalékon. A Tisza az érettségizettek körében is magasan veri a kormánypártot, 31 százalék az állás a kormánypárt 20 százalékához képest. Ezzel szemben a csak alapfokú végzettséggel rendelkezők között a Fidesz 38 százalékos, a Tisza itt csak 13 százalékon áll. Középfok esetében 41 százalék fideszes, 19 százalék tiszás.

Településekre lebontva a Fidesznek csak a kis községekben maradt magabiztos előnye, a kisebb városokban fej-fej mellett állnak, Budapesten, a megyeszékhelyeken, ill. megyei jogú városokban pedig immár masszív a Tisza Párt előnye.