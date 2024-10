- Orbán Balázs ma érezni fogja az áradó szeretetet – Kezdődik az 1956-os forradalomra emlékező ünnepségsorozat

Fidesz;ellenzék;megemlékezések;1956-os forradalom;TISZA Párt;

2024-10-23 08:50:00 CEST

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatójának megadáspárti beszéde után alighanem fel van adva a lecke a kormányzati kommunikáció zsonglőreinek , miként is emlékezzen meg Orbán Viktor az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 68. évfordulójáról.

A miniszterelnök az utóbbi években kerülte Budapestet, ha 1956-os megemlékezésről van szó: 2023-ban Veszprémben, egy évvel előtte pedig Zalaegerszegen mondott beszédet. Most viszont visszatér a fővárosba, ugyanis a Millenáris park szabadtéri színpadán tartja meg ünnepi beszédét 10 óra 30 perctől. A Millenáris csak néhány ezer fő befogadására képes, túl nagy meglepetést nem okozna, ha ezúttal se a kormánykritikus újságírókat. Mindenesetre a kormányzati közlés szerint az ünnepség kiemelt vendégei lesznek a szeptemberi dunai árvíz elleni védekezésben részt vevők és családtagjaik.

Magyar Péter és a Tisza Párt már tegnap elkezdett hangolni a megemlékezésre: kedden 19:56 perckor meggyújtotta a Forradalom Lángját, ma pedig a Duna parti Bem József téren fognak gyülekezni a Tisza Párt hívei délután 3 órától. Innen átvonulnak a Széna térre. Bár a Széna tér meglehetősen közel van a Millenárishoz, ahol Orbán Viktor tart beszédét, a fideszes és a tiszapárti tábor minden valószínűség szerint el fogja kerülni egymást.

A Tisza Párt MTVA-székháznál tartott október 5-i tüntetésén már nagyon ment a pfújolás, amikor Valaki Orbán Balázst említette, ez várhatóan így lesz ma is. Világhírűvé váló Mandiner-interjújában a miniszterelnök politikai igazgatója azt mondta: „Minden országnak megvan a joga, hogy saját maga döntse el a saját sorsát, a vezetők vállalják a felelősséget. De pont '56-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Volodimir Zelenszkij elnök csinált két és fél évvel ezelőtt, mert felelőtlenség, mert látszik, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát, ennyi ember halt meg, ennyi területet vesztett, mondom még egyszer, az ő joguk, szuverén döntésük, megtehették. De ha minket megkérdeztek volna, akkor mi nem tanácsoltuk volna. Miért? Azért, mert '56-ban az lett, ami lett. Mert megtanultuk, hogy itt óvatosnak kell lenni, és óvatosan kell bánni a nagyon értékes magyar életekkel. Azokat nem lehet csak úgy odadobni mások elé.”

A Demokratikus Koalíció délelőtt 11-kor az Ötvenhatosok terén, az 1956-os emlékműnél tart megemlékezést. Itt az elnökség koszorúzni fog, Gyurcsány Ferenc sajtónyilatkozatot tesz. A párt tagjai „idén is saját lakóhelyükön, országszerte előreláthatóan 89 helyszínen fognak megemlékezni.

Karácsony Gergely nem tart nyilvános megemlékezést, a főpolgármester videóüzenetben fogja elmondani beszédét az 1956-os forradalomra emlékezve. A Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Brand mindemellett köztéri kiállítással, nosztalgiavillamossal, filmmaratonnal, színházzal és városi sétával is készül.

A Mi Hazánk Mozgalom 23 szélsőjobboldali szervezettel kiegészülve a hegyvidéki Turul-szoborhoz vonul, ahol ágyútűz és sólyomröptetés is lesz. Toroczkai László mellett Pongrátz András '56-os szabadságharcos is felszólal. A párt eredetileg azért ide szervezte a demonstrációt, mert a kerület új polgármestere, a kutyapártos Kovács Gergely korábban kilátásba helyezte az emlékmű elbontását, igaz, a megválasztása után már lényegesen óvatosabban fogalmazott ezzel kapcsolatban. A mihazánkos demonstrációnak viszont Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfőn gyakorlatilag kihúzta a méregfogát, amikor is bejelentette, hogy a turulszobrot műemléki védelem alá helyezi.

A Momentum este fél 8-tól tart fáklyás megemlékezést a Magyar Rádió Pollack Mihály téri épületénél, 19:56-kor egy perc néma csenddel fognak megemlékezni a forradalom hőseire. „Bármit mond is az állampárt ’56-ról, annak szabadságharcos hőseiről és arról, hogy ők ma gyáva módon hogyan nem védenék meg hazánkat, mi tudjuk, hogy 1956 hőseire emlékeznünk kötelesség” – céloztak Orbán Balázs megadáspárti szavaira.

A Jobbik a Mansfeld Péter parkban, délelőtt 10 órakor fog koszorúzni, ott sajtótájékoztatót tart a párt elnökhelyettese, Brenner Koloman.