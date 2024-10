- Az ünnepi mélypont után ismét 403 forint alatt jár az euró

euró;forint;árfolyam;

2024-10-24 12:50:00 CEST

Kicsit erősödött a forint, az euró jelenleg 402,61 forinton van, szerda délután azonban 2023 januárja óta nem látott mélypontra, 403 fölé gyengült a magyar deviza az euróval szemben.

A Telex korábbi cikke szerint szerdán reggel még mérsékelten erősödött a forint, délelőtt kezdett gyengülni a magyar fizetőeszköz.

Délutánra még rosszabb lett a helyzet, 18:45-kor pedig 403,29 forintot kellett fizetni egy euróért.

A Portfolio élő hírfolyama szerint bár csütörtökön már 402,5 alá is benézett a forint az euróval szemben, negyed 10-kor a lendület elillanni látszott, és szinte a nyitó szintig, 402,8-ig ment vissza az árfolyam. Az euró pedig a dollárhoz képest kezdett el gyorsan gyengülni, ami a forint veszteségeit is magyarázhatja.

Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője korábban lapunknak elmondta, az elemzők már régóta számítottak arra, hogy az árfolyam eltolódik a gyengébb forint irányába, de nem lehetett előre megmondani, hogy milyen piaci, gazdasági vagy geopolitikai esemény lesz ennek kiváltója. Ő arra számított, hogy idén az euró-forint 390–400 forintos sávban mozog, és majd csak 2025-ben tolódik el 400–410 forint felé. Bizonytalan, hogy a forint visszatérhet-e tartósan a 400-as szint alá, különösen, hogy a gyengülést kiváltó okok most nem a magyar gazdaságban keresendők. A közel-keleti eseményekre a dollár tankönyvi módon erősödéssel reagált, míg a feltörekvő piaci devizák, így a forint is, gyengüléssel – hangsúlyozta az elemző. Arra számít, hogy az elkövetkező időszakban tovább erősödik a kockázatkerülés. Az év utolsó időszakában a kockázatok „kiárazódásával” az euróárfolyam esetleg visszatérhet 400 forint alá, de ehhez az is kell, hogy a jegybank a következő ülésein ne csökkentse kamatait.