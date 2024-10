- 2025 elején elkezdődhet a Flórián téri felüljáró felújítása

Flórián tér;felújítás;III. kerület;Óbuda;BKK;felüljáró;

2024-10-24 13:36:00 CEST

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kihirdette a közbeszerzési eljárás eredményét, így elkezdődhet a Flórián téri felüljárók felújítása. A KM Építő Kft. nettó 2,1 milliárd forintért végzi el a korszerűsítést.

A BKK közleménye szerint a teljes projektköltség a kötelező tartalékkeret, a műszaki ellenőri díj, a hatósági díjak és egyéb költségek mellett az áfatartalommal együtt bruttó 3 milliárd forint körül várható. A megvalósításhoz szükséges forrást a Fővárosi Önkormányzat biztosítja, erről a közgyűlés márciusi ülésén döntött.

„A költségek pénzügyi fedezetét az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó – március elején lezárult, maratoni hosszúságú – perben visszaszerzett összeg jelenti. A szerződéskötés folyamata a szerződéskötési moratórium lejárta után, várhatóan év végéig lezárul” – írja a Budapesti Közlekedési Központ. A tájékoztatás alapján

a felüljárók rekonstrukciója 2025 első negyedévében kezdődhet, és előreláthatóan 2026 első negyedévéig tart.

A közlemény szerint a beruházás során a szakemberek

kicserélik az útpálya burkolatát,

helyrehozzák a vasbeton szerkezet hibáit,

teljes szélességében felújítják a szigetelést, megszüntetve a pillérek felett az átázások okát,

új vasbeton szegélyt építenek, amire új, biztonságosabb szalagkorlátot szerelnek,

a hidak két végére új dilatációs szerkezetet és sarukat építenek be,

javítják a vízelvezető rendszeren, a támfalak, a hídfők és a pillérek betonfelületein keletkezett hibákat,

és a régészeti leletek épségére is kiemelt figyelmet fordítanak.

A felújítás ideje alatt – a munkák jellegéből adódóan – az útpálya forgalmának ideiglenes korlátozására kell készülni, de a két felüljárón külön-külön dolgoznak, tehát az egyiket mindig fenntartják a kétirányú közúti forgalomnak. A munkák során rövidebb időszakokra változik az arra közlekedő 1-es villamos forgalmi rendje is. A lezárások, terelések és alternatív útvonalak pontos részleteiről a BKK a tényleges munkakezdés előtt ad tájékoztatást.

Mint megírtuk, a Flórián téri felüljárót az 1980-as években a felerősödő forgalom miatt építették, hogy meggyorsítsa az áthaladó forgalmat. S ezért az sem volt túl nagy ár, hogy a 2×2 sávos felüljáró és a szintén akkor épült aluljárórendszer kettévágta a teret és háromszintes közlekedési csomóponttá alakította. Budapest előző városvezetése már 2018-ban elérkezettnek találta az időt egy minden részletre kiterjedő rekonstrukcióra. 2018 decemberében ki is írták a kivitelezői tendert. Akkor úgy számoltak, hogy a 2019 tavaszán elkezdő felújítás 14 hónapig tart majd. Csakhogy mindebből nem lett semmi, a felhívásra egyetlen ajánlat érkezett, amelyről a Tarlós-féle városvezetés úgy vélte, hogy túlságosan drága, ezért a tendert eredménytelennek nyilvánították.

A hvg.hu felidézi, két év múlva ismét nekiugrottak volna a projektnek, azonban a Fővárosi Önkormányzat akkor azt közölte, hogy a járvány okozta válság és a kormányzati elvonások miatt nincs elég pénz a felújításra. Azt is hozzátette, hogy a felüljáró biztonságos, de felújításra szorul, a közbeszerzés előkészítése zajlik. 2023-ban ismét terítékre került a felüljáró ügye, amikor a kormányzati sajtó cikkezett az állapotáról hosszan, miután ismét potyogtak a betondarabok. Balogh Samu, Karácsony Gergely főpolgármester most távozó kabinetfőnöke úgy nyilatkozott akkor, hogy „vannak tervek a felújításra, megfelelő mennyiségű forrás esetén pedig meg is lehetne csinálni”. Tüttő Kata főpolgármester-helyettes „többször is előkészített már erre egy csomagot, az állam részéről azonban nincs erre semmiféle reakció. Indításra kész terveink vannak, a kormánynak pedig van pénze erre, ám évek óta mégsem akar partner lenni, pedig hasonló terv már a kormányzati forráskivonások előtt, a Tarlós-érában is született”. Aztán márciusban örömhírt közölt a BKK: a fővárosi közgyűlés megszavazta a szükséges forrást, ennek nyomán hamarosan elkezdődhet a munka.