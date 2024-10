- Bekérette a horvát nagykövetet a Szijjártó-féle külügy, mondván, a szomszéd ország védelmi minisztere „inzultálta” Magyarországot

Szijjártó Péter;Horvátország;védelmi miniszter;bírálat;Zoran Milanovic;budapesti nagykövet;behívás;

2024-10-25 16:13:00 CEST

Bekérette a horvát nagykövetet a Külgazdasági és Külügyminisztérium Ivan Anušić védelmi miniszter „inzultáló” nyilatkozata miatt – írja az atv.hu.

A háttérben Zoran Milanović horvát elnök és az Andrej Plenković miniszterelnök vezette zágrábi kormány közötti vita áll arról, hogy Horvátország részt vegyen-e a a NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU) nevű programban. Ez arról szól, hogy az észak-atlanti szövetség országai egy 700 fős NATO-kontingens keretében katonákat küldenek Németországba ukrán katonák kiképzésére. Zoran Milanović ellenzi, a Plenković-kormány támogatja Horvátország részvételét, az N1info portál szerint a zágrábi parlamentben zajló vitában Ivan Anušić védelmi miniszterként arról beszélt, hogy egyedül Magyarország nem vesz részt a misszióban, aztán bírálta az Orbán-kormány politikáját is: „ A mi Baranyánkban, Eszék-Baranya megyében, olyan politikát folytatnak, amelyben megkérdőjelezik Horvátország területi integritását. Magyarország ezért nem megy ebbe a műveletbe, ezért nem támogatja a NATO-t és az EU-t, a nagymagyar politikája miatt.”

Szijjártó Péter minderre reagálva azt mondta, hogy nekünk az az érdekünk, hogy Horvátországgal a lehető legjobb kapcsolataink legyenek, de a horvátok védelmi minisztere mintha új sportágat választott volna, és ez a magyarok inzultálása lenne. – Én azt kérem tisztelettel a horvát kormánytól, hogy a jól láthatóan meglévő éles belpolitikai vitáikba a köztársasági elnökünkkel ne rángassanak be minket. Nekünk semmi közünk a horvát kormány és a horvát államfő vitájához, ezt rendezzék el egymás között, és ennek leple alatt ne inzultálják Magyarországot a jövőben – fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.

Paczolay Máté külügyi szóvivő megerősítette az információt, amely szerint a területért felelős helyettes államtitkár pénteken behívatta a horvát nagykövetet.