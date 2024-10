- Úgy tűnik, Karácsony Gergelyen kívül egyelőre nem sokan akarnak budapesti olimpiát rendezni, a Fidesz is gyorsan húzódozni kezdett

Karácsony Gergely;főváros;népszavazás;Hadházy Ákos;budapesti olimpia;

2024-10-25 17:58:00 CEST

Nyílt levélben fordult a budapesti olimpiarendezésről kitört vitában Karácsony Gergelyhez Hadházy Ákos, aki „Tisztelt Főpolgármester úr! Kedves Gergő!” megszólítás után a pénteki főpolgármesteri sajtótájékoztatóra reagálva – mint az egyik budapesti kerület (Zugló) – országgyűlési képviselője Facebook-posztjában kijelentette: Az olimpiával kapcsolatban józan és felelős politikus szerintem legfeljebb két dolgon gondolkodhat:

1) Hogyan lehet megakadályozni?

2) Hogyan lehet leghamarabb fővárosi népszavazás az ügyben?

Hadházy Ákos emellett egy országos népszavazást szorgalmazó kommentelő figyelmébe ajánlotta azt is: „A főváros pályázik, ha nem akadályozzuk meg. A fővárosi közgyűlés kezét egy budapesti népszavazás köti meg. Egy országos népszavazás a parlamentet kötelezné, de az nem pályázik olimpiára, nem kötné a kezét egy esetlegesen sikeres referendum sem.”

Lapunk is beszámolt Karácsony Gergely pénteki sajtótájékoztatójáról, amikor azt mondta hogy történelmi lehetőség Budapest számára az olimpia rendezéshez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés. – Nem igen van a világon még egy olyan hely, amely ennyire ellátott lenne sportlétesítménnyel és még nem rendeztek olimpiát. Az infrastruktúra fejlesztés viszont messze elmaradt a sportfejlesztések ütemétől. Ezek megvalósításában rejlik Budapest számára az olimpiarendezés történelmi lehetősége – tette hozzá, felhívva a figyelmet: „A főváros most nem arról dönt, hogy legyen-e olimpia Budapesten, csupán arról, hogy részt kíván-e venni egy előkészítő folyamatban.” Karácsony maga is elfogadna egy népszavazást, bár ahhoz szerinte pontosan kell tudni, melyik évben lenne az olimpia.

Tompos Márton, a Momentum elnöke a Facebook-oldalán emlékeztetett, hogy álláspontjuk 2017 óta változatlan: olimpiai pályázat előtt népszavazásra van szükség, de szerintük az olimpiára költendő pénznek van máshol helye. –Képzeljük magunkat Budapest egyik legforgalmasabb kereszteződésébe, az Üllői út és a Hungária körút sarkára. Ha húzunk a térképen egy 3 kilométer sugarú kört, akkor alsóhangon találunk 5 olyan nagyberuházást, amire összesen 583 forintot költött el a kormány – írta és sorolta: Atlétikai stadion: 246 milliárd, Puskás Aréna: 200 milliárd, Groupama Aréna: 15 milliárd, MVM Dome: 116 milliárd Hidegkuti Stadion: 6,5 milliárd.

Mint fogalmazott, ezzel szemben az Üllői úti felüljáró rohad, a reptérre vezető gyorsforgalmi út és környéke is egy teljes felújításért kiált, a reptér közvetlen kötöttpályás bekötése a városi vérkeringésbe pedig még mindig fényévekre van. Szerinte ezen felül a stadionokra költött pénzből az összes HÉV-et le lehetett volna cserélni, Budapest felüljáróinak a többségét, a Lánchíd mellett a Petőfi hidat is fel lehetett volna újítani, új metrót lehetett volna építeni. – Budapest egy 15 milliós nemzet fővárosa. Egy csodás világváros. Nem az olimpiához kell kötni a fejlesztését, hanem ellenkezőleg: Budapestet előbb fejleszteni kell, az országot pedig rendesen működtetni, hogy olimpiai álomról beszélgethessünk – szögezte le.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője sem értett egyet a főpolgármesterrel, s bár ugyancsak Facebook-posztjában azt írtam hogy egy olimpia csodálatos dolog, és ők mindig is olimpia-pártiak voltak, „sajnos egy budapesti olimpia álom marad egészen addig, amíg a főváros a csőd szélén billeg”. – A főpolgármester elherdálta Budapest százmilliárdos megtakarítását, Karácsony Gergelyék saját bevallása szerint is üres a kassza. Így hiába szeretnének sokan egy budapesti olimpiát, amíg a liberális szivárványkoalíció nem állítja talpra a főváros költségvetését, addig nem lehet olimpiáról komolyan beszélni – hangoztatta Szentkirályi Alexandra.

Az elég meglepő – fűzhetjük hozzá –, hogy fideszes politikus húzódozni kezd a budapesti olimpia ötletéttől, Orbán Viktor legalábbis legalábbis egykor még álomgyilkosságnak nevezte a Momentum 2017-rs népszavazási kezdeményezését, a 2024. június 9-i EP-választás után pedig úgy nyilatkozott, Istennek van humorérzéke, amiért a párizsi olimpia évében írta ki a történelemből a Momentumot. Utóbbival Orbán Viktor arra célzott, hogy az ellenzéki párt mindkét EP-képviselőjét elveszítette a megméretésen.