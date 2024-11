Olimpia - Elárulták, hány milliárdot dobtak ki az ablakon

Nincs anyagi vonzata a NOB-felé az olimpiai visszalépésnek - jelentette ki Lázár János a Kormányinfón, ám arról a kancelláriaminiszter nem beszélt, és a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. is titkolja, hogy eddig mennyi ment el a pályázatra. Annyi tudható: eredetileg 10 milliárdos kiadással számoltak, ám hamar körülbelül 30 milliárdra emelték a keretet, amelyből a legóvatosabb becslések szerint is 8-10 milliárdot már elköltöttek. Fürjes Balázs, a budapesti olimpia kormánybiztosa az ATV Egyenes beszéd című műsorában elmondta, hogy 7 milliárd ment el eddig a pályázatra. Arról még nincs döntés, mely beruházások megvalósítása folytatódhat olimpia nélkül is. Az új Puskás stadion, ha ötszörös áron is, de biztosan megépül.