- Egy daganatos betegség, aztán 81 ország a Föld körül: magyar útinapló életigenlőknek

utazás;gyógyulás;blogger;

2024-10-20 20:03:00 CEST

– Az élmények szavatossága nem jár le, azok megmaradnak öt nap múlva vagy egy hónap múltán is. És sosem mennek ki a divatból, ezért is szeretem azokat gyűjteni, hiszen évekkel később is jó érzés visszaemlékezni rájuk – vallja Szombati Orsi. Az egykori kommunikációs és PR-menedzser már évek óta főállásban számol be külföldön gyűjtött élményeiről a Traveladdict nevű Facebook-, Insta- és TikTok-oldalán.

Eddig nyolcvanegy országban járt, köztük Andorrában, Kubában, Mexikóban, Üzbegisztánban, Jemenben, Szaúd-­Arábiában és Izlandon. Ha kedve tartja, búvárkodik is, az utazás mellett ez a másik hobbija.

Emlékmentés

Noha utazni mindig is szeretett – barátnőivel korábban Madridba, Stockholmba és New Yorkba repült el –, de akkor döbbent rá, hogy mélyebben szeretné megismerni a világot, amikor 2015-ben egy áttétes daganatos betegséget fedeztek fel nála. – Hála istennek meggyógyultam, és jövőre két éve lesz, hogy megműtöttek. A kemoterápia és a sugárkezelések után felépültem, és kaptam egy második esélyt az élettől, ami nem mindenkinek adatik meg, ezért szeretném azt jól használni. Rájöttem, hogy élményeket akarok gyűjteni tárgyak helyett, és minél többet látni a világból, mert amikor utazom, akkor érzem a leginkább, hogy élek. És élni nagyon jó dolog.

A Traveladdict blog ötlete 2018-ban fogalmazódott meg benne, ekkor határozta el, hogy elkezdi az emlékeit elmenteni. – Azt éreztem, hogy amikor az ember utazik, impulzusokat gyűjt, azok idővel megfakulnak, mint régen az előhívott fényképek. Én viszont nem szeretném, ha elvesznének az emlékeim, ezért dokumentálni kezdtem azokat – mondja. A blogot két utazása inspirálta, amikor Borneó szigetére és Szudánba repült, a barátai a bejegyzéseket olvasva mondták neki, hogy azok másokat is érdekelhetnek.– Gyerekként is grafomán voltam, naplót vezettem egy régimódi, lakattal ellátott kis könyvben, és kilenctől tizennyolc éves koromig írtam – meséli.