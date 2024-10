- Donald Trump elmondta Kim Dzsongunnak, hogy inkább menjen pihenni a tengerpartra ahelyett, hogy állandóan fegyverkezik

Beyonce;Kim Dzsong Un;Donald Trump;amerikai elnökválasztás;Kamala Harris;

2024-10-26 20:59:00 CEST

Joe Rogan podcast-műsorvezetőnek és MMA-kommentátornak adott interjút Donald Trump újrázni készülő volt amerikai elnök. A BBC szerint Trump célja az lehetett az interjúval, hogy a voksolásban egyébként kevésbé aktív, de Rogan 14,5 millió Spotify-követője és YouTube-feliratkozója közt nagy számban jelen lévő fiatal férfiak közül szerezzen plusz támogatókat. Hasonló, markáns közönséggel rendelkező tartalomgyártók műsoraiban Kamala Harris is feltűnt már, ő inkább a nőket és az afroamerikaiakat célozza meg.

A BBC összeszedte az interjúból Donald Trump velősebb gondolatait. Ezek a következők:

Riválisa, Kamala Harris „nagyon alacsony IQ-jú ember”, Elon Muskot pedig a „legnagyobb srác”.

Nem zárható ki, hogy a Marson és más bolygókon van élet.

Az NBC néhány magas rangú médiaszemélyisége megpróbálta lebeszélni, hogy induljon az elnökválasztáson.

Kiváló egészségnek örvend.

Korábbi elnöksége legnagyobb hibájának azt tartja, hogy „kiválasztott” néhány embert, akit nem kellett volna.

Az Egyesült Államok neokonzervatív, intervencionista politikusait rossz embereknek, hűtlen embereknek tartja.

Amikor személyes találkozójuk alkalmával azt javasolta Kim Dzsongun észak-koreai diktátornak, hogy hagyjon fel a fegyverkészletek felhalmozásával, azt mondta neki: „Csinálsz valaha mást? Miért nem nyugszol meg? Menj ki a tengerpartra és pihenj egyet.”

Fenntartja, hogya 2020-as elnökválasztáson úgy veszített, hogy nem veszített. Továbbra sem bizonyította a vádjait, de állítása szerint tudja bizonyítani.

Mindeközben Kamala Harris mellett a világhírű énekesnő, Beyoncé is vállalt egy kampányfellépést. Az énekesnő elsősorban abortuszpártiságával indokolta Kamala Harris nyílt támogatását. A demokrata elnökjelöltnek a texasi Houstonban tartott nagygyűlésén felszólalva azt mondta, nem hírességként, vagy politikusként lépett színre Harris mellett, hanem „anyaként, akit mélyen érdekel a világ, amelyben a gyermekei és minden gyermek él. Úgy fogalmazott, „ideje énekelni egy új dalt”, s felszólította az egybegyűlteket, hogy támogassák Kamala Harrist.

Bár az amerikai elnökválasztás napjáig, november 5-ig még tíz nap van hátra, több millióan vannak, akik már leadták a szavazataikat. Erre az úgynevezett előszavazási rendszer miatt van lehetőség. Nem minden államban ugyan, de ahol igen, ott sokan nem várják meg a választások hivatalos napját a döntésükkel.

Ma reggel például Floridában, Michiganben, New Jerseyben és New Yorkban nyílt meg az előszavazás lehetősége. Mostanáig már több mint 30 millióan adták le a szavazatukat ily módon az Egyesült Államokban. Michiganben egyelőre meglehetően szoros az eredmény: Harris 49, Trump 48 százalékon áll. A BBC felidézi, hogy 2020-ban is igen szoros volt itt az eredmény, akkor Joe Biden mindössze 2,78 százalékkal kapott több voksot, mint Donald Trump.