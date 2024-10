- Túl a csillogáson a Nemzeti Múzeumban

kiállítás;Nemzeti Múzeum;ékszerek;Ragyogj!;

2024-10-28 11:19:00 CET

A napokban nyílt tárlat, amely az emberiség történetének negyvenezer évét öleli fel, lenyűgöző válogatást kínál az ékszerművészet remekeiből. A kiállítás nem csupán a múzeum gazdag gyűjteményéből, hanem kortárs alkotók munkáiból is merít. A Ragyogj! cím Benczúr Emese azonos elnevezésű munkájából ered, mellyel 2019 után ismét találkozhatunk az aulában. A múzeum történelmi gyűjteménye mellett Spengler Katalinnak, a hazai művészeti élet meghatározó alakjának kollekciójából származó darabjai is helyet kaptak, valamint a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatóinak és oktatóinak alkotásai is gazdagítják a kiállítást, ami az MNMKK és a MOME között nemrég megkötött együttműködési megállapodás gyümölcse.

A Ragyogj! egyik legizgalmasabb darabja kétségkívül az a 3000 éves arany nyakék, mely idén augusztusban került elő a Somló-hegyen. Zsigmond Gábor szerint ez a lelet olyan jelentős, hogy ha Angliában vagy Franciaországban találták volna, a British Museum vagy a Louvre legértékesebb darabjai között tartanák számon. Az ékszert eredetileg egy agyagkorsóban rejtették el, más bronz kincsekkel egyetemben, gondosan strukturált módon, ami többet sejtető szándékosságra utal. A régészek két elméletet fogalmaztak meg ezt illetően: az egyik szerint valamilyen rítus része lehetett, amellyel a közösség a természetfeletti erők kegyét igyekezett elnyerni. A másik, gondolatébresztő értelmezés azonban azt mondja, ez a szokás a bronzkorban Európa-szerte megjelenő, kiterjedt kapcsolatrendszerekkel rendelkező elit pazarló túlfogyasztásának bizonyítéka, amellyel hatalmukat és gazdagságukat demonstrálták.

A tárlaton a látogatók megcsodálhatják a Kárpát-medence legkorábbi aranyékszereit, lenyűgöző hunkori kincseket, számos középkori, drágakövekkel díszített arany ruhacsatot és díszt, sőt, egy XVIII. századi ereklyetartó mellkeresztet is.

A kiállítás komplex narratívája hat fő fogalom szerint szervezi a dísztárgyak értelmezését. Elsőként a kincs majd a rítus, a misztikum, a változás, a kapcsolat és az önkifejezés gondolati medreiben terelgetik a látogatókat. A különböző aspektusok teret adnak arra, hogy megismerjük azon tárgyainkat melyek a test és tárgy határmezsgyéjén táncolnak, melyek részben énünk kiterjesztései, és a minket meghatározó külvilág bőrünkön nyugvó jelképei. Lehetnek szimbolikus elemek kulcsfontosságú eseményeken, hordozhatják szerencsénket, egy szerettünk édes emlékét vagy árulkodhatnak hovatartozásunkról is.

Ki milyen olvasatot társít hozzá, függ a kultúrától, egyéntől, időtől vagy térbeli különbségektől, de kétségtelen, hogy valamilyen értéket fedezhetünk fel minden darabban. Nem csupán csillogásukat csodálhatjuk, de lehetőséget kapunk megismerni a bennük rejlő történeteket, tengernyi apró büszkeségeket. Valamint ahogy a tárlat társkurátorai, Hegedűs Zsuzsa és Pető Zsuzsa régészek is megerősítik – Nem titkolt szándék, hogy a múzeumi élmény során a látogatókat saját ékszereik történetéről, jelentéséről is elgondolkodtassuk, mely után reméljük, másképpen tekintenek majd kedvenc darabjaikra.”

A Ragyogj! - Ékszerek ideje kiállítás 2025. április 14-ig látogatható a Magyar Nemzeti Múzeumban. A tárlathoz számos kísérőprogram kapcsolódik, többek között november 9-én kurátori tárlatvezetésre, 18-án pedig közös kerekasztal-beszélgetésre várják az érdeklődőket. Emellett múzeumpedagógiai foglalkozások, workshopok és pop-up kiállítások is színesítik majd a programot.