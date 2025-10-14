Ez négyszer annyi, mint amivel a végrehajtók volt elnöke korábban számolt.
A független országgyűlési képviselő szerint az általa közzétett képen alsó hangon 6 millió forintnyi ékszer látható.
Testünkre akadó tárgy, amely emlékeztet, kifejez, meghatároz és üzen - így konferálta fel az ékszereket Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója a Ragyogj! - Ékszerek ideje című kiállítás megnyitóján.
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnöke korábban a börtönből telefonált nekik, hogy rejtsék el a több százmillió forintot érő ékszereket.
A rendőrök fél órán belül elfogták a nőt egy zuglói parkolóban.
A nyári uborkaszezonban egy páratlan ékszergyűjtemény eladása okozott pezsgést az aukciós piacon.
Két fővárosi ékszerüzletet is próbált kirabolni a 37 éves férfi, az egyik boltban az eladó bizonyult ijesztőbbnek.
A férfi szerint nem volt elvámolni valója, a röszkei pénzügyőrök mégis találtak nála másfél millió forintnyi nemesfémet.
Több mint 130 millió forint értékű ékszert akartak ékszerutánzatként behozni az országba az Egyesült Államokból, az ügyben költségvetési csalás miatt indult eljárás - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
Két fiatal nő körülbelül 617 ezer dollárt, azaz mintegy 180 millió forint értékű ékszert rabolt el Derrick Williamstől, az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságban szereplő New York Knick játékosától.
Egymillió forintot meghaladó értékben hamis márkajelzéssel ellátott ékszereket foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei Miskolcon egy ékszerüzletben - tájékoztatta a NAV Észak-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóságának sajtóreferense csütörtökön az MTI-t.
A Neander-völgyiek már 130 ezer évvel ezelőtt készítettek ékszert saskaromból - állapították meg tudósok olyan leletek vizsgálata alapján, amelyeket több mint száz évvel ezelőtt találtak a mai Horvátország területén.