Túl a csillogáson a Nemzeti Múzeumban

Testünkre akadó tárgy, amely emlékeztet, kifejez, meghatároz és üzen - így konferálta fel az ékszereket Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója a Ragyogj! - Ékszerek ideje című kiállítás megnyitóján.