visszaváltás;Mohu Mol;visszaváltható palackok;

2024-10-28 11:42:00 CET

Október 26-tól tranzakciónként 5000 forintos limitet vezetett be a visszaváltó automatáknál a MOHU – vette észre a Pénzcentrum egyik olvasója egy REponton. A kiragasztott papír szerint így a gép maximálisan ebben az értékben tud vásárlási utalványt kiadni, azaz aki száznál több 50 forintos italcsomagolást akar visszaváltani, annak ezt több tranzakcióban kell megtennie.

A tömeges érdeklődések elkerülése érdekében az érintett üzlet alkalmazottai azt is közölték a vásárlókkal, hogy az ezzel kapcsolatos esetleges kérdéseikkel szíveskedjenek közvetlenül a MOHU-hoz fordulni.

A limit sokaknak okozhat kellemetlenséget, ugyanis – mint arról lapunk is beszámolt – a legnépszerűbb visszaváltási mód a boltban levásárolható papírutalvány, október közepéig több mint 20 milliárd forintot kértek vissza így a vásárlók. A visszaváltási díjat egyenesen a saját bankszámlára is lehet utalni, a visszaváltók körülbelül 10-15 százaléka választja ezt a megoldást. A Mohu tájékoztatása szerint több mint egymillióan töltötték le az ehhez szükséges applikációt. Az automatáknál lehetőség van arra is, hogy a visszaváltási díjat jótékony célra utalja a vásárló. Ez az összeg is folyamatosan nő, amit három, országos elérésű gyerekgyógyítással foglalkozó intézmény között osztanak majd szét, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetet, a Bethesda Gyermekkórházat és a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikáját lehet így támogatni.