- Megerősítették, a Mohu tárgyal köztéri kukákra szerelhető palackrekeszekről

A Mohu tárgyalásokat folytat a közterületi hulladéktárolókra szerelhető palackrekeszek kihelyezéséről – erősítették meg lapunk információit a Mol-hátterű hulladékkoncessziós társaságnál. A Mohu a köztisztasági cégekkel közösen, élénken keresi a lehetőségeket – osztotta meg ismereteit lapunkkal Nagy László, a Köztisztasági Egyesülés igazgatója is. A hétvégén hasonló felvetéssel élt Facebook-oldalán Vitézy Dávid, a fővárosi közgyűlés háromfős, Podmaniczky Mozgalom nevű frakciójának vezetője is.

A köztéri kukákra erősített „palacktartókat” évek óta a világ számos olyan államában, illetve városában alkalmazzák, ahol a kiürült italcsomagolások pénzért visszaválthatók. A megoldást az teszi szükségessé, hogy az üres palackokat sokan kiszedik a kukákból. Ez részint a visszaváltásból élők számára kényelmetlen, másrészt egy-egy kuka feltúrása után rendetlenség is maradhat.

Az általunk megismert dán, holland, norvég, svéd, német és japán megoldások nagyjából egyformák: a köztéri hulladékgyűjtőkre néhány palack ideiglenes tárolására alkalmas tartókat szerelnek. Létezik ugyanakkor ilyen egységgel egybeszerelt kuka, amiként olyan, osztott terű tároló is, amely külön rekeszébe lyukakon át csak palackok dobhatók. Egyszerű megoldás a fix, vízszintes tetejű hulladéktároló, amely felszínére csak üres palackokat illik helyezni. Illetve létezik kizárólag visszaváltható italcsomagolások tárolására szolgáló kuka is. Bár sokakban felmerülhet, hogy a tárolók néhány palackos tárolási képessége elegendő-e, általános tapasztalat, hogy a visszaváltható palackokat valaki néhány percen belül felveszi.

Ez Magyarországon is igaz: bár itt a visszaváltási rendszer januári-júliusi indulása óta nagy tömegben megjelent, többnyire „tisztán” dolgozó guberálók a palackokat még a kukákból kénytelenek kiválogatni, hazai szakértők, félhivatalosan, ma is azt javasolják,

Kulturáltabb, higiénikusabb, egyszersmind hivatalossá tehető megoldás ugyanakkor, ha a kiürült palackok kifejezetten erre szolgáló rekeszekbe helyezhetők, illetve onnan könnyen kivehetők. Bár a Mohunál értesülésünket bővebben nem kívánták véleményezni, úgy tudjuk,

Üdvözölte a felvetést megkeresésünkre Nagy László, a magyarországi települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatókat, valamint a kapcsolódó gyártókat és forgalmazókat tömörítő Köztisztasági Egyesülés igazgatója is. Mivel az országos hulladékkezelés „hungarikum”, az „azonnali szelektálás” – más szóval a kukázás megkönnyítése - végett más államokban a nagyobb városok vagy tartományok saját megoldásokat dolgoznak ki.

Ezt részint a környezettudatosság, részint a szociális kérdéseket is érintő visszagyűjtési tapasztalatok hívják életre. A leggyakoribb a Magyarországon is tervezett, palacktartós megoldás. A szakember szerint nem csak Budapesten, hanem a nagyobb városokban, illetve a turisták által leginkább látogatott központokban – így például fürdők vagy fesztiválok környékén – jelenhetnek meg a szerelvények először.

A helyi, önkormányzati, tisztasági cégek nyitottak a felvetésre, hisz nekik is fontos az utcai hulladékgyűjtők tisztasága. Az otthoni kukák esetében ugyanakkor az ürítési eljárás miatt a külső rekeszek nem alkalmazhatók – tette hozzá. Arra a kérdésünkre, hogy a rendszer januári-júliusi bevezetése előtt miért nem merült fel a palacktartók ötlete, Nagy László emlékeztetett, hogy akkor a szakmai viták elsősorban a visszaváltható palackok bevezetési időpontjáról zajlottak.

A Fővárosi Közgyűlés előtt a visszaváltási rendszer

Mivel a Mohu működtette palackvisszaváltás ügyében a főváros is érintett, a közgyűlés szerdai ülésére a Podmaniczky Mozgalom két javaslatot nyújt be – jelentette be szombat este Facebook-oldalán Vitézy Dávid, az LMP egykori főpolgármester-jelöltje, aki a testületben az általa képviselt szervezet három fős frakcióját vezeti. Egyrészt a forgalmasabb köztéri hulladéktárolók mellé olcsó és egyszerű palacktartók elhelyezését javasolják. Ezáltal elkerülhető, hogy a visszaváltható palackok a kukákban végezzék és akik élethelyzetük folytán így tesznek szert jövedelemre, azokat csak turkálással, a kukák kiborogatásával és a szemét szétszórásával gyűjthessék össze. A palacktartók segítik a kulturált együttélést, a körforgásos gazdálkodás szempontjait és ezek révén a palackgyűjtők a szabálysértési bírság veszélyét is elkerülhetik – véli a politikus.

Második javaslatként az erre alkalmas közterületeken éjjel-nappal nyitva tartó visszaváltóautomatákat, vagyis „24 órás RePontokat” javasolnak. Vitézy Dávid meglátása szerint ugyanis a jelenleg kizárólag üzletek belterében, nyitvatartási időben működő RePontok nem biztosítják a fővárosban keletkező üres palackok zökkenőmentes visszavételét. Ismereteik szerint a főváros területén jelenleg egy bevásárlóközpont mögött és egy benzinkúton működik csak egy-egy éjjel-nappal elérhető visszaváltóhely.

Ismereteink szerint a Mohunál ez utóbbi javaslatra is nyitották. Forrásaink felhívták a figyelmet, hogy a jogszabályok ma se tiltják az élelmiszerüzleteken kívüli visszaváltást. Emlékeztettek, hogy a Mohu tárgyalásokat folytat egy kőbányai hajléktalanszállóval is visszaváltópont létesítéséről. Igaz, eme, október elején, elsőként lapunkban megjelent, komoly hullámokat vető hír kapcsán azóta további fejlemények nem ismertek. A jelek szerint tehát egyelőre a palackvisszaváltást bevezetni szándékozó önkéntesek legalábbis nem tolonganak a cégnél.

Szintén megjegyzendő: az Országos Rendőr-főkapitányság, október elején, az ügy kapcsán, újságírói megkeresésre, még arra emlékeztetett, hogy, mivel a kidobott szemét rögtön a hulladékcég tulajdonába kerül, a guberálás szabálysértés, ami bírságot vagy akár elzárást is maga után vonhat. Nemrég viszont már azt nyilatkozták, hogy aki mindennemű rendbontás nélkül, csak a visszaváltható palackot szedi ki a kukákból, nem hogy büntetést, de még köszönetet is érdemel. A két közlés közötti ellentmondást ugyanakkor, miszerint a rendőrség újólag egy, változatlanul szabályellenes cselekményt üdvözöl, nem oldották fel.